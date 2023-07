Résolvez les énigmes dans “Cherche et trouve l’arme du crime”

Plongez dans l’album “Cherche et trouve l’arme du crime” et découvrez 19 grandes planches illustrées captivantes, publié aux éditions 404, le tout librement inspirées des romans d’Agatha Christie. Préparez-vous à un défi excitant où vous devrez retrouver non pas Charlie, mais différentes armes du crime dissimulées dans chaque scène.

Chaque page vous propose un mystère complexe : un crime vient d’être commis, des suspects se trouvent sur les lieux, des preuves et des fausses pistes abondent. Vous vous retrouverez dans un manoir anglais, témoin d’un meurtre énigmatique, ou bien dans un train où un meurtre a été commis en cabine couchette. À moins que vous ne préfériez résoudre l’assassinat d’une femme étranglée sur une plage isolée. Les énigmes sont nombreuses, mais vous incarnez le célèbre détective Achille Carrott, prêt à relever tous les défis !

Découvrez le livre qui va mettre vos talents de détective à l’épreuve avec “Cherche et Trouve l’Arme du Crime”.

Avec ses 48 pages pleines de détails, ce livre de cherche et trouve est conçu pour tous les détectives du dimanche, ainsi que pour les fans de murder mystery et de cozy mystery. Faites fonctionner vos petites cellules grises, observez attentivement chaque scène et soyez prêt à vous plonger dans le monde intrigant de ces crimes insolubles. Vous devrez résoudre ces mystères en identifiant les armes du crime dissimulées avec soin parmi une multitude d’indices. De quoi devenir complètement fou (ou aveugle à force de zieuter tous ces éléments). Mais qu’est ce qu’on s’amuse !

“Cherche et Trouve l’Arme du Crime” est non seulement un livre divertissant, mais aussi un véritable entraînement pour votre esprit de détective. Affûtez votre sens de l’observation, développez votre logique et apprenez à analyser les détails les plus infimes pour démasquer les coupables.

Alors, êtes-vous prêt à relever le défi ? Enfilez votre chapeau de détective, ouvrez ce livre captivant et embarquez pour une aventure palpitante où votre esprit de déduction sera mis à l’épreuve. Préparez-vous à passer des heures captivantes à la recherche des armes du crime et à découvrir les secrets bien gardés de chaque scène. “Cherche et Trouve l’Arme du Crime” est le livre incontournable pour tous ceux qui aiment les énigmes, les mystères et l’excitation de la résolution de crimes.

A vous de jouer !

