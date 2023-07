Aux oiseaux – Ed. Grasset jeunesse

Aux oiseaux est un ouvrage poétique, d’Anaïs Massini, paru aux éditions Grasset jeunesse, en juin 2023. Un livre magnifique qui présente une jolie ode aux oiseaux et à la nature. Des poésies qui viennent définir en rimes, répétitions et rythmes, quelques oiseaux.

C’est avec une poésie sur le moineau, que débute la découverte de ce livre particulier. Le narrateur ou la narratrice discute directement avec le petit oiseau. Il est explique que des miettes de pain constellent la table du matin. Les premiers rais de lumière viennent révéler le plastron du petit oiseau. La personne qui prend son petit-déjeuner, observe le moineau. Le petit volatil attend que l’être humain se dissipe, pour, dans quelques secondes, picorer la fin du déjeuner. L’oiseau a l’air canaille, avec un air câlin, mais aussi de belles esquives. Mais aujourd’hui, c’est un peu différent. La personne a pris son petit-déjeuner plutôt. La table est restée installée. Ainsi, c’est la personne qui va observer le moineau…

A chaque double page se présentent une poésie, un texte, plus ou moins court, accompagné d’une superbe illustration de l’oiseau présenté. Il y a ainsi une quarantaine d’oiseaux superbement peints à découvrir. Un enchantement, tant par la vue de belles illustrations, que par les textes travaillés. La poésie et la peinture s’entremêlent très bien, dans ce livre qui offre une belle parenthèse, invitant à prendre le temps, à observer, à partager. Les poésies sont différentes, avec des rimes, des répétitions, des rythmes, offrant à découvrir, des oiseaux superbes, plus ou moins connus, par les jeunes lecteurs. Le dessin est beau, avec un trait fluide, pour des représentations chatoyantes et réalistes.

Aux oiseaux est un livre jeunesse particulier, tout en poésie, des éditions Grasset jeunesse. Un bel album qui invite à prendre le temps, à observer la nature et plus particulièrement les oiseaux. Ces volatiles superbes, qui peuvent enchanter une matinée, avec leur chant, leur posture, leur vol…

