MUNCHKIN : des assiettes et bols révolutionnaires pour bébé

Avez-vous déjà observé un bébé de six mois (ou plus) tenter de manger tout seul ? Il est certain que ce petit spectacle apporte sa dose d’humour et de tendresse. Néanmoins, il faut admettre que la purée projetée sur les murs et les morceaux de carotte écrasés sous le pied ne sont pas des plus agréables. Heureusement, Munchkin, une entreprise leader dans le monde de la puériculture, a plusieurs solutions pour nous aider en tant que parents. On vous en dit plus !

L’assiette compartimenté Stay Put : L’allié Indispensable des Repas Sereins

Être parent peut être un défi, surtout lorsque vient l’heure du repas. Imaginez une assiette qui reste en place et aide votre bébé à manger de manière indépendante. Munchkin vous présente ses Assiettes à Compartiments Stay Put – une véritable révolution pour l’heure du dîner !

Ces assiettes colorées (vert, bleu ou rose) ont une base ventouse que vous pouvez utiliser pour une stabilité optimale, réduisant ainsi les risques de dégâts liés à une assiette renversée. Le design à trois compartiments favorise l’apprentissage autonome de l’alimentation, tout en permettant à votre bébé de savourer une variété d’aliments sans mélange indésirable.

En outre, elles sont sans BPA pour garantir une sécurité maximale et sont dotées d’une languette pour un retrait facile de la ventouse. Et le bonus ? Elles passent au lave-vaisselle !

Avec les Assiettes à Compartiments Stay Put de Munchkin, dites adieu aux repas chaotiques et bonjour à une expérience culinaire agréable et ordonnée pour votre petit trésor. Ouf, on est sauvé

Lot de 3 Bols avec Ventouse Stay Put : Lot de 3 Bols avec Ventouse Stay Put : Une Solution Ingénieuse pour des Repas en Toute Tranquillité

On le sait, l’heure du repas avec les tout-petits peut parfois ressembler à une bataille de nourriture. Mais avec le lot de bols Stay Put de Munchkin, vous pouvez transformer ces moments de chaos en une expérience de découverte culinaire pleine de joie et sans tracas.

Les trois bols de ce set sont conçus avec des bords hauts pour faciliter la prise des repas et promouvoir l’autonomie, permettant à votre bébé de se familiariser avec le maniement de la cuillère. Leur base ventouse adhère solidement à la plupart des surfaces, assurant ainsi que le bol et son contenu restent en place. Parfait pour les premiers pas de votre bébé dans le monde de l’alimentation autonome, dès l’âge de 6 mois. Vous allez les adorer !

Ces bols colorés sont aussi sans BPA, ce qui les rend parfaitement sûrs pour votre petit gourmet. Leur fabrication robuste garantit leur durabilité, même face aux utilisateurs les plus exigeants.

L’entretien est un jeu d’enfant. Les bols ont une languette que vous pouvez utiliser pour retirer facilement la ventouse, et vous pouvez même les mettre au lave-vaisselle et au micro-ondes. Parfait pour un nettoyage rapide après un repas ou pour réchauffer une portion de purée en un rien de temps.

Les tasses à goûter : Le Goûter à Portée de Main et Sans Dégâts (ouf)

Emmener des goûters pour votre petit lors de vos sorties peut souvent se transformer en véritable casse-tête. Entre les miettes éparpillées et les morceaux de nourriture qui finissent par terre, cela peut rapidement devenir un défi. Heureusement, Munchkin a pensé à tout avec ses Tasses à Goûter Snack Catchers.

Cette tasse est conçue pour être transportable et parfaite pour des petites portions, idéales pour les collations ou les repas légers en déplacement. Sa légèreté et sa forme pratique permette de la glisser facilement dans un porte-gobelet de voiture, une lunch box ou un sac à langer.

La tasse est équipée d’un couvercle que vous vissez pour conserver la fraîcheur des aliments Mais le véritable génie réside dans les clapets en silicone doux du couvercle. Ils permettent à votre petit d’accéder facilement à sa collation, tout en gardant les aliments et les miettes à l’intérieur. Pas de risque d’accident, même si bébé secoue ou jette la tasse !

Ces tasses sans BPA sont aussi faciles à nettoyer. Un simple coup d’éponge élimine les résidus, mais vous pouvez aussi mettre les tasses au lave-vaisselle pour un nettoyage en profondeur

Vous l’aurez compris, Munchkin c’est LA marque qui aide les parents à avoir des repas moins agité, même si on sait très bien que nos chères petites têtes blondes sauront toujours rendre ce moment très fun. A vous d’essayer maintenant et de nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, chez nous, tout est adopté !

Vous pouvez retrouver ces assiettes et bols sur Amazon

ou directement sur le site de Munchkin >> https://fr.munchkin.com