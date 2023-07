Aurora, le deuxième tome – Signal

Signal est le deuxième tome de la série d’anticipation et d’horreur Aurora, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Christophe Bec et Stefano Raffaele, parue en juin 2023, dans laquelle l’action des enfants de l’Aurore prend forme, à travers une coordination inexplicable et une violence inouïe.

Au Brésil, au nord de Rio de Janeiro, un coach présente Télé, un enfant, petit prodige, à deux hommes de science. Ils échangent sur le jeu du garçon, mais également de toute sa famille décédée, à la suite d’une fichue épidémie. Le coach rappelle les conditions de vie des gamins qu’il accueille, et qui n’ont que le foot pour ne pas penser à la tragédie qui se déroule autour d’eux. Un des scientifiques explique qu’ils souhaitent seulement réaliser quelques examens sur l’enfant. En effet, il se pourrait que le gamin soit porteur sain de la bactérie de la peste bubonique. Le coach reprend, affirmant que l’enfant ne paraît pas du tout affecté par le fait d’avoir perdu toute sa famille… Enfin, il interpelle Télé, lui demandant d’arrêter le match et de suivre les deux scientifiques, qui vont tout lui expliquer.

Le récit est de nouveau très découpé, présentant surtout certains enfants de l’Aurore, au fil des années. Des personnages atypiques, plutôt violents, sanguinaires, sans aucune émotion. La dernière née d’entre eux, Viktoria, semble se démarquer. Elle enquête sur ces enfants de l’Aurore et essaie de trouver des réponses auprès d’un écrivain, M. Standberg. Mais bientôt le signal interpelle ces êtres, avec l’alignement des huit planètes du système solaire. Avec une coordination inexplicable, les enfants de l’Aurore apportent violence, sang et chaos partout où ils se trouvent dans le monde ! La bande dessinée est un peu chaotique, au début, avec tous ces découpages et présentation de différents personnages. Mais tout se met en ordre, petit à petit, et chacun trouve sa place dans ce chaos, qui semble malgré tout organisé. Le récit est haletant, horrifique et plutôt bien mené. Le dessin reste moderne, avec un trait soigné et dynamique.

Signal est le deuxième tome de la série Aurora, des éditions Soleil. Un album horrifique qui reprend la dynamique précédente, avec beaucoup de découpages, de personnages présentés, qui se mettre en place, petit à petit, permettant de mettre en avant une intrigue bien menée.

Lien Amazon