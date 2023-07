Nationale 7 – Ed. Sarbacane

Nationale 7 est un bel album jeunesse, de Didier Lévy et Sonja Bougaeva, paru aux éditions Sarbacane, en juin 2023. Un road-movie touchant et nostalgique, d’un jeune garçon et de sa maman, qui partent sur les routes, direction le Sud, au volant d’une superbe voiture…

Ça y est, ils partent ! Tout le monde les regarde… Les gens dans les véhicules qui les doublent font de grands sourires ou un signe du pouce. Le jeune garçon est le copilote, il tient le téléphone de sa maman. Il s’occupe du GPS. Ils prennent la Nationale 7, en direction du Sud et de la Côte d’Azur. Maman s’écrie qu’elle est vraiment extra leur voiture ! Louis demande pourquoi elle ne veut pas la garder. La maman hausse les épaules, sourire et affirme que son enfant la connaît… La voiture décapotable fait un bruit bizarre. Alors maman s’arrête sur le bas-côté. Elle soulève le capot, tripote à côté du carburateur et des soupapes.

Le jeune garçon est le narrateur de ce road-movie, touchant et nostalgique. L’enfant et sa maman partent en décapotable, direction le Sud, en prenant la mythique Nationale 7. Sa maman, qui répare les anciennes voitures, pour les revendre à des collectionneurs, part pour remettre la décapotable. Sur le trajet, entre découvertes, partage, sensations d’aventures et souvenirs, la relation entre les deux êtres semble douce et belle. L’occasion d’évoquer un grand-père disparu, que le jeune garçon n’a pas pu connaître. Alors, comme un hommage, ils vont faire comme ce dernier, prendre un peu de temps pour eux, après la vente. Le texte est simple, décrivant parfaitement les sensations, émotions, et les faits. Le récit est touchant, avec un brin de nostalgie, entre souvenirs et transmissions. Le dessin est plaisant, plutôt rond, offrant un bel univers coloré.

Nationale 7 est un album jeunesse touchant et nostalgique, des éditions Sarbacane. Un road-movie qui présente une belle relation entre une maman et son fils, le souvenir d’un grand-père et la transmission, tout comme les destins qui se croisent…

