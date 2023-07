Les mondes électriques – Jason

Jason est le deuxième tome de la trilogie des éditions Glénat, Les mondes électriques. Une bande dessinée de Christophe Alliel, parue en juin 2023, qui présente une société au bord de l’extinction, avec des enfants aux commandes de leur destin dans un monde devenu chaotique et hostile.

A Londres, une tempête effroyable fait rage. Le ciel est rouge, gorgé de nuages sombres et d’électricité. Un tourbillon se forme… Une sphère noire, entourée d’anneaux de lumière, semble créer ce phénomène. Louise, au milieu de la foule, constate que les personnes, autour d’elle, sont complètement hypnotisées par ce truc ! Elle se demande ce que c’est… Un peu plus loin, Ranee l’appelle, elle lui demande de ne pas rester là. Des éclairs frappent soudainement la foule, les personnes meurent en l’instant. Il ne reste que des squelettes… Les deux jeunes filles courent le plus rapidement possible pour fuir le terrible danger. Puis, cela se calme un instant. Louise constate que l’énergie repart en sens inverse, comme si la sphère absorbait tout… Mais cela s’arrête un instant avant qu’une grande détonation pousse un souffle incroyable.

Le récit oscille entre Louise qui se retrouve coincée sous des décombres, avec Ranee, et Jason, qui veut tenter de retrouver sa sœur, malgré le danger omniprésent. Le jeune garçon s’inquiète et veut tout faire pour retrouver sa sœur, même si ses camarades tentent de l’en empêcher. De son côté, Louise voit de ses propres yeux cette force surnaturelle malveillante, une boule d’énergie effroyable, dont sortent des êtres horribles… La bande dessinée reste plutôt bien rythmée et découpée, offrant un récit haletant et efficace. L’horreur est au cœur de cette histoire, tout comme le survival, une aventure fantastique, dont les enfants sont les héros. L’angoisse monte d’un cran, dans ce monde dévasté, au bord de l’extinction. Le dessin reste efficace, également, avec un trait moderne, classique, et des personnages expressifs.

Jason est le deuxième tome de la série fantastique et horrifique Les mondes électriques, des éditions Glénat. Un album haletant et fascinant, très bien découpé, dans lequel on retrouve les enfants abandonnés à leur sort, dans un monde chaotique et hostile.

