Ayati et la chute des dieux – Lecture d’été- Éditions Jungle

Depuis l’apparition de ses pouvoirs mystiques, Ayati enchaîne les aventures et les mystères à éclaircir. Le tout au gré des rencontres amicales ou divines !

Ce cinquième opus intitulé : Ayati et la chute des dieux, la jeune fille va devoir mettre ses rancœurs de côté pour s’associer et combattre une nouvelle menace !

Une aventure fantastique et spirituelle, teintée de légendes Hindous.

BD jeunesse à découvrir aux Éditions Jungle. (+8)

Le décor :

Au cœur de la jungle, après la mousson…

Depuis sa confrontation avec le démon Sarkana, Ayati a bien peur que celui-ci l’ait corrompue. Elle pense qu’en ayant renié Indra, il est possible que quelque chose soit passé en elle ! Étrangement, elle parvient à présent, en plus de ses autres pouvoirs, à projeter du feu. Ce que le démon était capable de faire lui aussi. Pour se rassurer, elle retourne au temple afin d’en informer Svaame, son « guide », qui n’a pas plus de réponse qu’elle. Elle décide de partir en quête du dieu de la pluie, pour retrouver les pouvoirs d’Indra, même si elle n’est plus son élue.

Pendant ce temps, dans une vallée voisine, Meera fait sa loi ! Des bandits attaquent les villages alentour. Aussi, elle décide d’aller leur donner une petite leçon. Les villageois sont en liesse, que cette adolescente, se prétendant le bras armé de la justice de Kali, mette fin à leurs désespoirs. Mais la jeune fille se sent trop pousser des ailes avec ses pouvoirs, et va jusqu’à tuer ses adversaires.

Pourtant, le soir même, une grande fête est donnée en son honneur. Et, sur le chemin de sa quête, c’est Ayati qui arrive au village. Les manières de Meera ne lui plaisent guerre, et, après une discussion houleuse, elles finissent toutes les deux par prendre la même direction. Le temple au sommet de la montagne…

Il va falloir que les deux adolescentes retrouvent une unité, car tout, là-haut, se trame des drames dont elles ne mesurent pas encore la puissance !!!!

Le point sur la BD :

Si vous avez raté les deux premiers tomes, cliquez ici : TOME 1 TOME 2

Un tome 5 aux Éditions Jungle, dont les enjeux sont de plus en plus immenses ! Ayati et la chute des dieux, propose un nouveau mystère à éclaircir, afin que la jeune protagoniste, comme dans chacun des tomes, grandisse et acquiert expérience et sagesse. Fabien Fernandez nous concocte une aventure dont le fil repose sur l’unité et la force que l’on peut tirer en s’unissant. Le lecteur est toujours plongé dans un univers fantastique, une Inde peuplée d’humains et de dieux matérialisés, que Sandra Violeau et Aurélie F.Kaori mettent en valeur. L’une avec ses graphismes inspirés et assez aériens pour accentuer le côté spiritualité. L’autre, avec cette profusion de couleurs typique de l’Inde, à la fois gaies et emplies de significations si particulières. Par exemple, la tenue rouge et orange d’Ayati représente l’optimisme, la joie et l’amour. Tandis que celle de Meera porte un habit couleur indigo, représentant la force et l’esprit de royauté.

Soyez donc attentif à tous les détails de chaque tome !!

La conclusion :

Un cinquième tome intitulé Ayati et la chute des dieux, où la jeune fille « grandit » une nouvelle fois, en s’éveillant petit à petit grâce à son expérience et ses pouvoirs. De quoi donner de petites leçons de vie, de bien-être et d’apaisement, à tous les enfants et pré-adolescents aimant le fantastique et la magie ! La suite aux Éditions Jungle, collection Miss Jungle, pour de nouvelles aventures au rythme intense qui apprend aux 8-12 ans, qu’il y a toujours une signification cachée dans le lot de divinité et de couleurs de l’Inde ! Formateur, et ludique !