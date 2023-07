Au galop ! Une saison à cheval – Le cahier de vacances

Le cahier de vacances pour les fans d’équitation est un ouvrage souple, de la collection Au galop ! Une saison à cheval, des éditions Larousse, paru en mai 2023. Un cahier idéal pour tester toutes ses connaissances sur le monde du cheval et de l’équitation.

Le cahier souple débute avec une présentation de l’émission Au galop ! Une saison à cheval, qui est une première série de réalité équestre. Elle est diffusée sur Okoo et France 4, proposant de suivre le quotidien de deux centres équestres en Normandie et d’un centre équestre en Camargue. La série emporte, au fil des épisodes, aux cœurs des défis et aventures de tous ceux qui font vivre et animent ces centres équestres. Ainsi, le Pôle internationale du cheval de Deauville, le domaine de Firfol et les écuries la Reprise sont représentés, tout comme leurs enjeux et leur cadre éducatif. Les activités et jeux commencent rapidement derrière la présentation de l’émission, proposant de jouer, dans un premier temps, autour de l’allure.

Pour les vacances : pourquoi ne pas réviser l’équitation ?! C’est ce que propose ce cahier souple, à travers des quiz, jeux, énigmes, dessins, coloriages, devinettes… Un ouvrage idéal pour tous les amoureux des chevaux, qui invite à tester ses connaissances sur le monde de l’équitation. Le cahier présente des jeux et activités variés, tout en offrant des informations autour du cheval. En effet, chaque double page semble avoir un thème, qui reste décrit en quelques lignes. Ainsi, l’allure, l’anatomie des chevaux, le dressage, les poneys, les chevaux de légende, et bien d’autres thèmes encore, semblent abordés. Le cahier souple est très complet, intéressant, offrant autant de divertissements que d’informations, autour du monde de l’équitation. De nombreuses photographies et illustrations accompagnent parfaitement le cahier.

