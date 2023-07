Nina et l’anniversaire extraordinaire est un nouveau titre de la collection Nina, des éditions Glénat jeunesse, paru en juin 2023. Un album, de Nicola Killen, fait de découpes et de dorure à chaud, où l’imaginaire prend le dessus, pour une fête d’anniversaire grandiose et inoubliable.

Nina est excitée comme une puce, en ce jour d’anniversaire ! Elle ouvre ses cadeaux et découvre un costume de tigre. Elle en avait toujours rêvé… La petite fille enfile rapidement le costume et s’entraîne à rugir, en courant à travers toute la maison. Mais, en passant devant la fenêtre, Nina se fige. Elle découvre dehors un gros bouquet de ballons, comme elle n’en avait jamais vu. Nina s’élança hors de chez elle et rapide comme l’éclair, à sa poursuite. Mais elle n’arrivait pas à les attraper. A chaque fois qu’elle se rapprochait, un coup de vent éloignant les ballons. Nina, lassée, était sur le point d’abandonner, lorsqu’elle réalisa qu’elle était un tigre !

Nina va vivre un jour d’anniversaire de rêve, avec une joyeuse touche de magie, ou d’imaginaire. En effet, voilà la petite fille transformée en tigre, qui part courir après un magnifique et énorme bouquet de ballons. De là, elle va découvrir une fabuleuse surprise, où des amis animaux l’attendent pour fêter ce joyeux jour. Le récit est plein de tendresse et de rêverie, proposant un anniversaire pas comme les autres. L’univers rêveur de la petite Nina est de nouveau à découvrir, dans cet album fabuleux et joyeux. Le bel album est enrichi de découpes, qui jouent avec les illustrations et de superbes dorures à chaud. Le dessin est beau, avec un trait rond, des personnages expressifs, et par moments un découpage, comme une bande dessinée, énergique et immersif.

Nina et l’anniversaire extraordinaire est un album plein d’imagination et fabuleux, des éditions Glénat jeunesse. Une nouvelle aventure incroyable, pour la petite fille, un jour grand, entre ballons, amis, jeux, partage, gâteaux et cadeaux, dans un livre enrichi de découpes et de dorures au chaud.

Lien Amazon