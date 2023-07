Eddie & Noé – Les agitateurs

Les agitateurs est le deuxième et dernier tome du diptyque Eddie & Noé, des éditions Sarbacane. Une bande dessinée, de Max de Radiguès et Hugo Piette, paru en juin 2023, qui présente la suite des aventures d’une bande de potes, qui réintègrent leur établissement scolaire.

Devant l’école Athénée Frimout, Noé arrive en vélo. Il l’attache, avec l’aide d’une chaîne, à une grille. Il est bientôt rejoint par Eddie et Sarah, qui arrivent en trottinette. Ils s’apprêtent à faire leur rentrée. Nassim arrive à son tour, en skate, et affirme qu’il n’en revient pas ! En effet, ils sont tous de retour ici, dans cet établissement scolaire. Il rappelle qu’ils ont été virés, et qu’ils ne trouvaient de place nulle part, dans une autre école. Puis, deux semaines avant la rentrée, ils ont reçu un coup de téléphone, pour informer que les enfants étaient les bienvenus à l’école ! Eddie poursuit en expliquant qu’apparemment le directeur a été viré et qu’ils ont mis en place un programme de recyclage. Noé avait peur de devoir intégrer le collège Wime. Sarah, quant à elle, explique que son père lui avait dit de ne pas s’en faire…

On retrouve avec plaisir cette bande de potes, autour des personnages d’Eddie et Noé. Les collégiens vont devoir se confronter à un nouveau problème au sein de leur établissement scolaire. En effet, il s’avère que leur directrice, par intérim, serait raciste. Eddie et Noé, avec leur réputation d’agitateurs, décident d’agir ! La bande dessinée est un plaisir à lire, comme de retrouver ces adolescents. Le récit entremêle différents thèmes, comme l’écologie, les sentiments amoureux, l’amitié, le racisme, à travers des actions fortes, afin que ces jeunes gens puissent s’exprimer, dénoncer… Les idées fusent, comme les sentiments, dans cet album touchant, qui donne à réfléchir également. Le dessin reste simple, néanmoins dynamique et plaisant, suffisant et coloré, avec des personnages expressifs.

Les agitateurs est le deuxième et dernier tome du diptyque Eddie & Noé, des éditions Sarbacane. Un album plaisant à découvrir, qui invite aussi à la réflexion, mettant en avant un groupe d’adolescents qui veulent faire attendre leur voix et faire bouger les choses dans leur collège.

