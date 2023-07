Roald Dahl – Mon PAPA est fantastique !

« Mon PAPA est fantastique ! » rejoint le récent album « Ma MAMAN est merveilleuse ! » de Roald Dahl et Quentin Blake, publié aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les enfants vont se reconnaître dans cette déclaration d’amour faite aux papas, racontée avec humour et tendresse.

« Mon PAPA est fantastique ! » est un livre tout-carton que les enfants vont aimer manipuler encore et encore. Sans surprise, les couleurs, les illustrations, les effusions d’amour rythment l’histoire. Les enfants n’auront aucun mal à s’identifier. Ils vont reconnaître leur papa dans chaque compliment adressé à leur égard. Car selon les auteurs, les papas sont épatants, intelligents, drôles, immenses aussi, puissants, clowns, géniaux, etc. En bref, ils sont fantastiques, et on adore !

« Mon papa est épatant ! C’est le plus gentil, le plus intelligent, le plus rigolo. »

La narration en tant que tel est intéressante, car cela va permettre aux enfants d’enrichir leur vocabulaire. Certains mots sont volontairement écrits en lettre majuscule, de façon à ce que les plus grands puissent décortiquer les mots, et pourquoi pas les réécrire dans une lettre à leur papa chéri par exemple. Les illustrations quant à elles sont uniques comme à chaque fois. On retrouve bien le style à part de Quentin Blake qui nous offre des situations démesurées, que ce soit dans la mise en scène, ou encore ces personnages qui ne sont pas toujours très proportionnés.

« Mon PAPA est fantastique ! » est un livre adorable à glisser dans la bibliothèque des enfants de 2 à 4 ans. Et pour les enfants qui aimeraient également dire « Je t’aime » à leur maman, n’hésitez pas à découvrir notre avis sur le livre « Ma MAMAN est merveilleuse ! ». Comme ça, pas de JALOUX !

Pour vous offrir le livre, rendez-vous sur AMAZON