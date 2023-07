Roald Dahl – Ma MAMAN est merveilleuse !

Roald Dahl est de retour avec un nouvel album illustré, intitulé « Ma MAMAN est merveilleuse ! » aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les enfants vont retrouver le style fantaisiste de l’auteur, autour d’une déclaration d’amour faite à toutes les mamans du monde.

Les ouvrages racontés par Roald Dahl et illustrés par Quentin Blake sont de vraies pépites, et celui-ci ne déroge pas à la règle. « Ma MAMAN est merveilleuse ! » est un livre fou d’entrain. Il règne une ambiance joviale du début jusqu’à la fin. Les auteurs se complètent à merveille lorsqu’il s’agit d’embarquer le jeune lecteur au cœur de leur univers fait de joie et de fantaisie. Sans surprise, les couleurs ont une place de choix au cœur de la narration. Et c’est ce qui va d’abord saisir les tout-petits, en plus du style unique de Quentin Blake qui n’hésite pas à mettre en scène des situations familières avec humour.

Ainsi, ils pourront faire le rapprochement avec leur quotidien et notamment ces moments privilégiés qu’ils passent avec leur maman.

Car oui, les mamans sont merveilleuses ! Le message est clair du début jusqu’à la fin : elles sont de super-héroïnes, courageuses, gentilles, drôles, attachantes, à l’écoute. Et pour illustrer le tout, Quentin Blake n’hésite pas à représenter toutes les mamans dans le livre, comme cette renarde qui ne lâche pas ses petits des yeux. Ou encore cette maman folle de littérature qui prend du plaisir à raconter de belles histoires à ses enfants. Et pour les enfants qui connaissent bien les auteurs et leur folie dans l’illustration des sentiments, ils seront ravis de croiser le chemin du fameux crocodile aux dents aiguisées. Et pour le coup, les mamans ne semblent pas en avoir peur. La preuve donc qu’elles sont sen-sa-tion-nelles !

Ce nouvel album rejoint la longue liste de livres publiés par l’auteur. D’ailleurs, nous vous avions déjà présenté deux de ses livres, à savoir « Champion du Monde » et « Un incroyable Noël ». Soit, deux pépites que nous vous encourageons à aller découvrir sans plus tarder.

Pour vous offrir le livre, rendez-vous sur AMAZON