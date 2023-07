Ragnarök – Le dernier des dieux – Tome 1

Ragnarök – Le dernier des dieux est une nouvelle série, des éditions Black River, qui débute avec ce premier tome, paru en mai 2023. Un comics d’heroic fantasy, de Walter Simonson, qui présente une version personnelle du mythe, mêlant action et mythologie nordique.

Une grande bataille fait rage. Il est question de dieux, de trolls, de cieux qui se brisent… Face à un serpent étincelant et gigantesque se dresse le fils d’Odin. Le champion de la Terre frappe, il est furieux. Mais l’intrépide Thor tombe. Le soleil devint noir, la mer engloutit la terre. La flamme dévoreuse de vie devient indomptable… C’est à ce moment-là, qu’une jeune elfe noire demande à sa maman de ne pas partir. La mère rassure son enfant, expliquant qu’elle n’a rien à craindre. Elle affirme qu’elle sera de retour très vite et qu’en son absence, Drifa devra veiller sur son papa. Après, un dernier bisou et câlin, Brynja quitte la chambre de Drifa. L’elfe noire va voir son aimé, pour lui dire au revoir, également, avant de partir en mission. Regn s’inquiète pour sa femme qui part seule, mais qu’il sait forte.

Le récit revisite la légende de Thor et du Ragnarök, à travers une trilogie qui débute plutôt bien. Asgard est tombée, le Ragnarök a eu lieu et tous les dieux sont morts. Dans un monde en désolation, un groupe d’assassins, mené par une elfe noire, découvre le corps de Thor. Bien que mort, le dieu se réveille et massacre les indésirables. Thor découvre un monde dévasté, et va tenter de trouver sa place dans ce chaos. La bande dessinée est captivante et intrigante, avec cette version originale du mythe, entre action et mythologie nordique. Des combats épiques, des épreuves difficiles, des révélations et quelques émotions poignantes rythment le récit intéressant à lire. Un esprit zombie règne également dans cette histoire plutôt bien revisitée. Le dessin reste plaisant, avec un trait énergique, un peu strict, et un découpage efficace.

Ragnarök – Le dernier dieu est une trilogie, des éditions Black River, qui débute avec ce premier tome. Un récit qui revisite le mythe du Ragnarök, un monde dévasté, dans lequel les dieux sont morts, sauf Thor, qui comme un zombie, se réveille d’un trop long sommeil et compte bien remettre de l’ordre au chaos.

