“Jean-Paul Riopelle-Parfums d’ateliers” à la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence jusqu’au 12 novembre

Encore en travaux dans le cadre de son extension, la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, vient de rouvrir ses portes samedi 1er juillet en proposant une exposition monographique consacrée à Jean Paul Riopelle (1923-2002), artiste canadien qui a profondément marqué l’histoire de l’art. Jusqu’au au 12 novembre 2023, l’exposition « Jean Paul Riopelle – Parfums d’ateliers » explore l’Œuvre de l’artiste comme il n’a jamais été vu grâce au commissariat de sa fille, Yseult Riopelle et à de nombreux prêts exclusifs publics et privés.

Quand il arrive à Paris en 1947, Riopelle découvre le travail d’artistes internationaux tous avides comme lui de liberté et d’expérimentation. Rapidement, ses œuvres sont exposées à Paris, Londres, New-York, Ottawa, Montréal et Québec. En 1962, Riopelle représente le Canada à la Biennale de Venise et reçoit un des trois prix de l’UNESCO. Dès lors, sa renommée internationale est immense pour un artiste aussi jeune. Pendant quarante ans, entre ses ateliers au Québec, à Paris, Vétheuil, Meudon ou dans le Sud de la France et son retour au Canada en 1990, Riopelle, toujours débordant d’idées et ouvert à toutes les techniques, s’avérera un artiste majeur. Après deux expositions monographiques consacrées à Riopelle en 1970 et 1990, la Fondation Maeght propose avec « Jean Paul Riopelle – Parfums d’ateliers » une approche nouvelle, un voyage au cœur des œuvres de l’artiste, réalisées au sein des différents ateliers qu’il occupa des deux côtés de l’Atlantique, passant aisément de l’abstraction à la figuration avec par exemple, un extraordinaire bestiaire.

L’exposition présente ainsi plus de 180 œuvres de Riopelle (peinture, dessin, sculpture, céramique, lithographie, collage, tapisserie…), des travaux phares aussi bien qu’inédits, proposant un cheminement à travers les techniques utilisées par l’artiste. Si la dernière des salles de la Fondation Maeght [salle Giacometti] propose un parcours historique, l’exposition n’est cependant pas une rétrospective. Dans les salles précédentes sont en effet développés des thèmes n’ayant jamais été dévoilés avec une telle ampleur dans une même exposition : les inspirations nordiques et l’influence de Matisse, les collages puis le bestiaire, les « jeux de ficelle », les pastels, fusains ou tapisseries. Dans la salle dite « de la Mairie » à la Fondation sont présentées six imposantes lithographies originales de la série Suite et, pour la première fois depuis des années, Chevreuse, le plus grand tableau peint par Riopelle est accessible au public grâce au prêt exceptionnel du Centre Pompidou. Cette exposition est l’occasion d’une programmation estivale dédiée à l’artiste : concerts, projections de films en plein air, ateliers pour enfants… Elle marque aussi le grand retour de la danse à la Fondation Maeght avec Passages de Noé Soulier dans des décors que Riopelle avait imaginés pour Merce Cunningham en 1967. Les carnets de dessins de Riopelle permettant d’en produire pour la première fois un des ensembles en grandes dimensions, ils sont activés par le chorégraphe et six danseurs à la Fondation Maeght.

La Fondation Maeght est ouverte tous les jours de 10h à 19h de juillet à août

Les événements de l’été

Les 6 juillet 10 août à 19h30 : la Fondation Maeght et le Festival international du fil de l’art (le FIFA) s’associent pour proposer deux soirées de projections de films sous les étoiles afin d’approfondir la connaissance de Riopelle et de son univers.

Dimanche 16 juillet à 20h30 : concert de Benjamin Biolay

Jeudi 20 juillet : le chorégraphe Noé Soulier proposera une création dansée dans les décors imaginés en 1967 par Riopelle pour Merce Cunningham et produits pour la première fois à l’occasion de l’exposition « Jean-Paul Riopelle- Parfums d’ateliers ».

Vendredi 21 juillet à 21h : Airelle Besson et Lionel Suarez donneront un concert dans le cadre intime du Labyrinthe Miro.

4 août à 21h : la pianiste Satsuki Hoshimo se livrera à une improvisation sur Riopelle.

Pour plus de renseignements sur l’exposition et sur les événements de l’été : www.fondation-maeght.com