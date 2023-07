Vive la mer, petit coquin ! – Camille Chincholle

Dans la collection « Mes tout premiers livres » aux Éditions Gallimard Jeunesse vient de paraître l’album illustré « Vive la mer, petit coquin ! ». Un livre interactif absolument adorable, dans lequel les enfants vont se retrouver en immersion dans la mer, à la découverte des trésors qui s’y cachent.

La collection d’éveil des bébés « Mes tout premiers livres » évolue !

Les Éditions Gallimard Jeunesse ont à cœur de moderniser leur série de livres pour enfants afin de les rendre encore plus attrayants, accessibles et faciles à manipuler. C’est notamment le cas pour la collection de « Mes petits imagiers sonores » et celle de « Mes tout premiers livres » dont fait partie « Vive la mer, petit coquin ! ». Ici, la couverture a pris en relief, agréable au toucher. Et comme pour les précédents ouvrages, on doit les couleurs vives aux encres végétales utilisées, toujours plus respectueuses de l’environnement.

« Vive la mer, petit coquin ! » est un livre illustré adorable que les enfants à partir de 10 mois pourront manipuler encore et encore à la découverte de l’immensité de la mer. Ils vont se laisser porter par la narration en observant ce qui se trouve sous leurs yeux. Et ils pourront même participer en répondant aux demandes qui lui sont faites tout au long de la lecture : faire coucou aux animaux, montrer du doigt les coquillages, protéger un petit phoque avec la main, observer un porc-épic puis lui faire une grimace, etc.

Enfin, le livre contient des flaps à soulever durant la lecture. Ils seront donc surpris et excités de découvrir ce qui se cache dessous. Ils pourront commenter à leur guise, interagir avec l’adulte. L’univers global est enfantin, les enfants vont aimer découvrir la bouille des animaux et s’amuser à les nommer. Ils vont croiser des dauphins, une petite pieuvre, un phoque, un porc-épic, un hippocampe, etc.

« Vive la mer, petit coquin ! » fait partie de la collection « Mes tout premiers livres » qui s’est déjà vendue à plus de 115 000 d’exemplaires.

