Une très belle programmation pour la nouvelle édition des Nuits Dime On du Cap Estel jusqu’au 1er septembre

Pour sa nouvelle édition des Nuits Dime On du Cap Estel, l’hôtel cinq étoiles d’Eze, situé au bord de la mer, va servir d’écrin (le mot est justifié tant le cadre est magnifique) tout l’été à des concerts sous les étoiles. Depuis le 24 juin et jusqu’au 1er août, le label Dime On avec à sa tête le musicien niçois Medi, propose une programmation de très grande qualité. De jeunes talents vont côtoyer des artistes reconnus (Aurélie Saada, Rose, Gabi Hartmann, Oxmo Puccino..) le temps d’une soirée.

La programmation :

Vendredi 7 juillet : la chanteuse de jazz Gabi Hartmann avait illuminé le Nice Jazz Festival en 2022. Avant son passage à Saint-Jazz-Cap-Ferrat en août, elle va envoûter le public du Cap Estel. Elle interprètera les titres de son premier album. Plus tôt dans la soirée, la chanteuse Nade nous embarquera dans une pop française sensible, délicate et solaire.

Vendredi 14 juillet : avant la sortie à l’automne de son nouvel album « Peau neuve » qu’elle a écrit, arrangé, réalisé et produit, la chanteuse Nach sera au Cap Estel où elle précèdera son frère Joseph Chedid. Surnommé l’électron libre de la famille, il présentera les titres de son nouvel EP, une ode à la respiration, à l’espoir et à la communication, qu’il a enregistré entre deux confinements.

Vendredi 21 juillet : Oxmo Puccino a convié le pianiste de jazz Yaaron Herman pour un concert inédit. Ils seront précédés d’Imani Griffon, une jeune artiste franco-sénégalaise, autrice-compositrice et interprète.

Vendredi 28 juillet : Vanille, fille de Julien Clerc, avait séduit le public de La Crème Festival il y a deux ans. Elle sera de retour sur la Côte avec un nouveau projet musical. Elle sera précédée de Niki Black, ancienne candidate de l’émission « The Voice » saison 10.

Vendredi 4 août : la chanteuse azuréenne Rose, révélée par la chanson « La liste » a sorti en 2019 un livre et un album du même nom, « Kérosène » dans lesquels elle parlait librement de ses démons. En 2022, son second livre « Les montagnes rose » retraçait son combat contre le cancer. C’est sans aucun doute un concert plein de poésie et d’émotion qui attend le public du Cap Estel. Avant elle, Jude Todd, qui a sorti son premier EP en octobre, interprètera des titres aux sonorités indie pop, hip hop et 80’s. Tout un programme !

Vendredi 11 août : Philippile Lavrey a écrit notamment pour Slimane et Jenifer. Au Cap Estel, elle fera découvrir ses chansons pop-folk organiques, écrites au cordeau, parfaitement alignées avec ses talents de musicienne. Un peu plus tôt, c’est la chanteuse Bobbie, guitariste autodidacte, en droite ligne de Joni Mitchell et Dolly Parton, qui ouvrira la soirée.

Vendredi 18 août : Julien Granel a sorti l’année dernière « Cooleur », un album au titre évocateur : des titres délibérément cool, truffé de groove irrésistibles, de jam brûlantes et de pépites felle good. Voilà la promesse d’une belle soirée au Cap Estel! Avant lui, le dj Xavier Polycarpe présentera les titres de son premier EP sorti au printemps.

Samedi 26 août : Bernhoft, originaire de Norvège, à la fois musicien, auteur-compositeur, séduira le public du Cap Estel. Il sera précédé de Peter Deaves, venu tout droit de Liverpool, biberonné au son des Beatles et des ballades irlandaises.

Vendredi 1er septembre : pour clôturer les Nuits Dime On du Cap Estel, il y aura tout d’abord l’artiste suédois Martin Stahl puis Montmartre, connu pour son style électro-pop, mélangeant des sonorités modernes avec des éléments acoustiques.

Pour profiter de chacune de ces soirées sous les étoiles, trois espaces sont proposés :

« Le lounge » : des canapés au plus proche des artistes. Consommation à la carte minimum 60 euros par personne.

« Le ficus » : un dîner estival à table. Le chef propose un menu à 95 euros par personne hors boissons.

« La table de Patrick Raingeard » : un dîner gastronomique depuis la terrasse du restaurant étoilé. Le chef propose des menus entre 155 et 250 euros par personne hors boissons.

Pour plus de renseignements sur la programmation des Nuits Dime On du Cap Estel et pour réserver : www.lesnuitsdimeonducapestel.com