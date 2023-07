Cidre & Kouig amann, le jeu de société qui rend fou (les bretons) !

Le renouveau du divertissement ludique est à nos portes, ou plutôt dans nos cuisines ! Aux éditions 404, une pépite vient de faire son apparition : le jeu de société “Cidre & Kouign-Amann”. Un concept délicieux qui saura mettre en éveil les sens des Bretons comme des gastronomes de tous horizons.

En ces temps où l’on recherche plus que jamais la convivialité, quoi de mieux que de se rassembler autour d’une table de jeu pour préparer ensemble, non sans rivalité, le plus célèbre des gâteaux bretons ? Le kouign-amann est à l’honneur, mais l’issue de la partie n’est pas aussi sucrée qu’il n’y paraît.

“Cidre & Kouign-Amann” vous met au défi de concocter autant de ces délices que possible, en rassemblant les ingrédients nécessaires au fur et à mesure des tours. Mais attention, la compétition se corse avec la présence pétillante du cidre, distribué avec malice par vos adversaires, qui pourrait bien brouiller vos talents culinaires. Rire, surprise, stratégie : tout y est pour assaisonner votre soirée.

Le jeu que tous les bretons (et non bretons) vont s’arracher

Le nombre de cartes Cidre que vous collectez au cours du jeu peut être un handicap mais aussi un joker, donnant ainsi à “Cidre & Kouign-Amann” un piquant qui le distingue des autres jeux de société. Le suspense reste entier jusqu’à la dernière minute. Qui sera couronné meilleur cuistot de la soirée ?

Conçu pour des parties de 30 minutes, le jeu est accessible dès l’âge de 14 ans et peut réunir de 3 à 6 joueurs. Il se glisse facilement dans la même collection que “Pastis & Bouillabaisse”, un autre succès des éditions 404.

Avec 130 cartes à la clé, les combinaisons sont multiples et chaque partie est une nouvelle aventure. De quoi pimenter vos soirées en famille ou entre amis, tout en faisant découvrir ou redécouvrir la culture bretonne. Alors, prêt à enfiler votre tablier et à vous mesurer à vos adversaires dans une bataille culinaire bretonne ? Embarquez pour cette joyeuse épopée ludique avec “Cidre & Kouign-Amann”. Et promis, ce jeu ne fait pas grossir ! Breizh atao !

