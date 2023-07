Good Girl Complex, de Elle Kennedy

Découvrez la nouvelle série “Avalon Bay” de Elle Kennedy avec son premier tome “Good Girl Complex”. Une lecture fraîche et légère parfaite pour l’été.



Résumé

Mackenzie «Mac» Cabot, 20 ans, est la fille d’un politicien. Bien que sa famille soit très fortunée, elle a, de son côté, gagné aussi beaucoup d’argent avec une application qu’elle a lancée pour les millénniaux et les jeunes de la génération Z. Elle passe un accord avec sa famille pour pouvoir prendre une année sabbatique afin de développer son entreprise, mais elle devra intégrer le Garnet College à la fin de cette année. Elle a un petit ami, Preston, que ses parents adorent.

Cooper Hartley, la moitié des jumeaux Hartley, a toujours vécu autour de Garnet College où ils croisent touristes et étudiants. Sans famille, Cooper ne peut compter que sur lui-même et sur son frère jumeau, Evan. Après une violente altercation avec Preston au bar local, qui s’est soldée par son licenciement, Cooper est déterminé à se venger. Il va courtiser la petite amie de Preston, Mackenzie.

À propos du livre

Elle Kennedy n’est plus une autrice à présenter. Avec une quarantaine de romans à son actif, elle compte 27 de ses romans traduits chez Hugo Roman. Sa saga la plus populaire est celle des “Off-Campus”. En 2023, elle revient avec une nouvelle saga “Avalon Bay”, dont les personnages sont également à l’université.

Dans “Good Girl Complex”, le premier tome, on découvre Mac et Cooper, deux personnages n’ayant a priori rien en commun. Pourtant, un désir de vengeance les réunit et ils deviennent vite amis. Mais entre l’amitié et l’amour, il n’y a qu’un pas, si tant est qu’on souhaite le franchir.

Mon avis

“Good girl complex” rentre dans la catégorie des lectures idéales pour l’été. Vous savez, ces comédies romantiques que vous adorez lire sur la plage, au bord de la piscine ou devant votre ventilateur. Une histoire légère, amusante, et qui se lit facilement !

Je suis rentrée assez facilement dans l’histoire de “Good Girl Complex”. Précisément, j’ai tout de suite apprécié les personnages de Mac et Cooper. Mac, tout d’abord, chez qui on sent tout de suite une vive envie d’indépendance malgré sa condition familiale. En effet, fille de personnes éminemment riche, elle ne se retrouve pas dans cet univers où sa place semble toute tracée. Elle déteste encore plus l’idée de ne devoir être que la potiche de son petit ami, Preston, pour qui elle n’a finalement que peu d’attirance bien qu’elle le trouve profondément gentil. Cooper, lui, ne roule pas sur l’or, et quand il se fait virer de son travail à cause de Preston, c’est tous les étudiants riches de l’Université Garnet qu’il répugne. Et quand ses amis lui proposent de se venger de Preston en conquérant sa petite amie, il accepte, aveuglé par la haine. Ses pensées sont loin d’être toujours très adaptées, mais il n’en est pas moins respectueux et entier. Et c’est justement parce que ces personnages sont loin d’être parfaits qu’ils en sont particulièrement réalistes et attachants selon moi.

Si vous connaissez la romance “After”, de Anna Todd, vous pourrez sûrement voir quelques ressemblances dans “Good girl complex”. Mais j’ai trouvé ce roman bien plus agréable à lire et sans l’aspect toxique de la relation amoureuse.

En bref

En résumé, n’hésitez pas à accompagner votre été de “Good Girl Complex”, de Elle Kennedy. Cette lecture vous fera assurément passer un très bon moment.