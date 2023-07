Gad Elmaleh sera à Nice au Stockfish le 12 juillet

Voilà une bonne surprise pour bien démarrer ces vacances d’été ! Gad Elmaleh a choisi de présenter quelques-uns de ses nouveaux sketches dans la plus petite des grandes salles de Nice : le Stockfish. Ce sera le 12 juillet et il y aura deux séances, à 19h et à 21h.

Avec Amy London, Pablo Caillault et Laurent Barat

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Gad Elmaleh ne sera pas seul sur scène. Il sera entouré des humoristes Amy London, Pablo Caillault ainsi que Laurent Barat, bien connu des Niçois et des Azuréens. En effet, l’humoriste, originaire des Alpes-Maritimes, s’est déjà produit au Stockfish et dans d’autres salles de la région. Il a même assuré pendant un an la première partie de Gad Elmaleh au début de sa carrière. Les deux humoristes seront donc réunis au Stockfish pour le plus grand plaisir du public. Rendez-vous donc mercredi 12 juillet au Stockfish pour une soirée placée sous le signe de l’humour !

Le Stockfish est situé 5 avenue François Mitterrand à Nice.

Pour réserver : https://billetterie.wilout.com/beee3a5656d39b73a6157ca18d2202f6/s