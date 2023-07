Coup de coeur : Campus Drivers, Tome 4 de C. S. Quill

Trois ans après sa trilogie “Campus Drivers”, C. S. Quill revient nous ravir avec une suite ! “Campus Drivers”, tome 4, nommé “Love Machine”, lance une nouvelle ère de Campus Drivers ayant pris la relève à l’Université de Miami. Et cela, pour notre plus grand bonheur !

Résumé

Lorsque les Campus Drivers débarquent à Miami, Lewis et ses acolytes décident de nouer un partenariat prometteur avec une application qui cartonne : la Love Machine. Conduire les étudiants c’est bien, mais les accompagner à leurs premiers rencards, c’est encore mieux ! Sauf pour Rafael Torres. Voir de l’amour dégouliner sur sa banquette arrière et un petit coeur pendre à son rétroviseur, très peu pour lui ! Il n’a pas signé pour ça en intégrant la nouvelle équipe des Campus Drivers.

Juliet Monroe, elle, donnerait tout pour ne pas monter à bord de la voiture de Rafael. Mais ses frères et soeurs ne lui laissent pas vraiment le choix. Il est, selon eux, temps pour elle de faire de nouvelles rencontres, et ce partenariat entre les Campus Drivers et la Love Machine tombe à pic.

Rafael et Juliet veulent à tout prix éviter la sortie de route, mais à trop se protéger, ils risquent de passer à côté du virage de leur vie.

À propos du livre

En 2020, je vous avais annoncé la fin de la trilogie des “Campus Drivers” avec le tome 3 : “Crash Test”. J’avais absolument adoré cette saga et ses personnages, et j’étais réellement triste de quitter la bande. Mais C. S. Quill, petite cachotière, avait gardé pour elle une belle annonce. En effet, trois ans après, c’est avec délice qu’on se replonge dans l’univers des Campus Drivers ! “Campus Drivers”, Tome 4, est paru récemment chez Hugo New Romance. C’est via l’équipe de Miami, qui a repris le flambeau, que l’on retrouve nos conducteurs préférés ! Car Lane, Lewis, Donovan et Adam font bien partie du tableau, avec leur +1 évidemment. Et je ne peux que saluer la passation à une nouvelle équipe que j’adore déjà !

Mon avis

Annonçons-le sans attendre, “Campus Drivers” tome 4 est un véritable coup de coeur. C’est la crème solaire dans le sac de plage, le parasol dans le cocktail, la cerise sur le gâteau des vacances ! Si vous cherchiez encore quoi lire cet été, arrêtez tout ! C’est tout trouvé.

Il y a trois choses dont je raffole le plus dans la romance : le slow burn, les drama, et l’humour. Figurez-vous que C. S. Quill a réussi à réunir ces trois éléments dans “Campus Drivers” tome 4. Alors franchement, que demander de plus à la vie ?

Parlons tout d’abord de Rafaël et Juliet, un duo de choc, une amitié improbable qui dévie doucement vers de l’amour. Clairement, aucun des deux ne s’y attendait. Pire, ils faisaient tout pour repousser cette possibilité. Mais l’amour est le plus puissant des aimants !

J’ai adoré le personnage de Rafaël, qui partage son sarcasme avec Juliet de manière magistrale. Pour mon plus grand régal ! (Il déteint sur moi, lui aussi raffole des rimes…). Ils sont parfaitement imparfaits, tel que j’adore lire ce genre de personnages. Juliet porte des crocs, ne s’ouvre à personne et essaie de se forger une personnalité idéale selon des critères douteux. Rafaël laisse sa prothèse trainer partout, il adore raconter n’importe quelle histoire sauf la vraie qui a mené à son amputation, et déteste se lier un peu trop aux autres. Ensemble, ils répondent aux mêmes règles, et pourtant, ils passeront leur temps à les briser une à une.

Quant à l’écriture de C. S. Quill, écoutez je vous l’avais déjà dit, mais je suis absolument conquise. C’est clairement la reine de l’humour, je n’ai jamais autant ri que dans ses romances. Les joutes verbales, les jeux de réparties et les jeux de mots n’ont aucun secret pour elle. Et je m’en délecte !

En bref

Lisez “Campus Drivers”, Tome 4, c’est bon pour la santé. Honnêtement, je suis sûre que rire autant rajoute de l’espérance de vie, alors ne vous privez pas !