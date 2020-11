Campus Drivers : Crash Test, de C. S. Quill

L’ultime tome de la saga Campus Drivers : Crash Test, de C. S. Quill est désormais disponible. Et c’est avec un vrai pincement au coeur que l’on dit au revoir à notre chère bande d’amis conducteurs. Mais c’est avec plaisir que je vous annonce que cette trilogie se termine sur un beau coup de coeur.

Résumé

Lorsque Lewis se retrouve avec trois meilleurs amis en couple et une stagiaire à former pour la relève des Campus Drivers, son dernier semestre à la fac prend une allure de cauchemar. Sans compter que la stagiaire en question n’a rien de l’élève parfaite !

En débarquant dans une nouvelle université, Amy a promis à sa soeur de se tenir aussi loin que possible des ennuis. Alors, quand Lewis Conley lui propose une période d’essai en tant que chauffeur, c’est l’occasion rêvée de se ranger… Et de passer du temps avec celui pour qui elle craque malgré elle.

Mécanicienne hors pair, elle va devoir apprendre à ses dépends que la mécanique du coeur est encore plus complexe qu’il n’y paraît.

Quant à Lewis, la course sauvage dans laquelle Amy va l’entraîner risque de le faire dévier de sa trajectoire toute tracée.

À propos du livre

Campus Drivers : Crash Test est le troisième et dernier tome de la trilogie de C. S. Quill, paru chez Hugo New Romance début novembre.

Dans cet ultime tome, nous suivons Lewis dans son dernier semestre d’université. En effet, il lui faut, avec ses amis conducteurs, passer le flambeau pour leur application des Campus Drivers. Ainsi, ils doivent chacun former une nouvelle recrue. Repoussant ce moment fatidique, les amis de Lewis lui imposent de former Amy, nouvelle arrivée sur le campus.

Amy s’est rapidement fait remarquer du groupe par sa superbe Firebird, une voiture de collection. Avec leur proposition, les Campus Drivers lui offrent une ouverture parfaite pour enfin se poser dans un job réglo. En effet, elle a fuit New York et ses problèmes avec sa soeur pour rester tranquille. Mais chassez le naturel, il revient au galop. Et les soucis de Lewis, qui ne la laisse définitivement pas indifférente, vont très rapidement déteindre sur elle.

Mon avis

En ouvrant ce dernier tome, j’avais un peu peur d’être déçue. Il faut dire que les derniers tomes décevants de chouettes saga sont monnaie courante. Pourtant, ce ne fut absolument pas le cas ici. Le tome 3 des Campus Drivers s’est finalement imposé comme le meilleur de la trilogie, selon moi.

Lewis, pour qui je n’avais initialement aucune affinité, s’est révélé être un personnage très attachant. Honnête et direct, il n’hésite pas à dire ce qu’il pense, ce qui peut le rendre parfois maladroit avec ce qu’il ne maîtrise pas. Amy, quant à elle, est volcanique. Elle possède un tempérament que j’ai adoré : le genre de femme à ne pas se laisser faire. Peut importe qui se trouve face à elle, elle ne se laisse pas balader et fonce dans le tas. Parfois un peu trop rapidement. Mettez ces deux-là ensemble, et vous avez un cocktail explosif ! Leur relation est touchante, incertaine, hilarante. Ils se poussent à bout tout en s’élevant mutuellement.

Du côté de l’histoire, les sujets abordés sont encore une fois très intéressants bien que restant légers puisqu’il s’agit d’une comédie romantique. Et la comédie est clairement là puisqu’on peut également compter sur l’humour impétueux de l’auteure ! La romance se construit lentement mais fougueusement, nous permettant d’apprécier également la présence des personnages secondaires. Ainsi, malgré la tristesse de savoir que nous ne pourrons profiter d’un tome consacré au doux Adam, on a pu quand-même découvrir son histoire au travers des trois tomes.

En bref

En résumé, C. S. Quill m’a encore totalement convaincue avec Campus Drivers : Crash Test. Très triste de quitter les personnages géniaux qu’elle a construit et qui m’ont ravis pendant trois mois. Mais heureuse de vous annoncer que vous pouvez plonger dans cette série de comédies romantiques les yeux fermés ! Enfin, ouvrez-les quand même, ça peut servir.