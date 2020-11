Graine créative – Des idées déco et cadeaux pour Noël

Graine créative est une marque française de loisirs créatifs, qui propose des catalogues très complets, pour créer, modeler, réaliser de beaux ouvrages. Pour ce Noël, à travers leurs nouveautés et leurs produits, la marque invite à la créativité, pour décorer avant les fêtes, ou pour offrir de jolis cadeaux.

En effet, les catalogues Graine créative sont très complets, proposant des activités pour tous à travers des coffrets entiers, ainsi que du matériel, des supports, des accessoires… Des activités variées sont suggérées, comme des bougies à confectionner, du savon, du crochet, du punch needle, du macramé, du tissage, des décorations en bois à embellir, ou du carton, polystyrène ou plastique cristal. Il y a aussi des accessoires et du matériel pour le moulage, de la peinture, des pots en verre, de la papeterie, des pochoirs, des perles, de la pâte Fimo…

France Net Infos vous propose, pour préparer Noël, ou pour déposer au pied du sapin de Noël, de découvrir le Kit bougie à modeler Noël. Un petit coffret complet, pour les enfants à partir de 6 ans, afin de les occuper et de les inviter à participer à la décoration. Des bougies qu’ils pourront aussi offrir ou se voir offrir à travers ce coffret. La petite boîte est toute simple et entière, se composant de sept couleurs différentes de cire à modeler, d’une mèche à couper, d’un cure-dent et d’un mode d’emploi. Tout est très bien décrit pour que les plus jeunes puissent réaliser facilement, pas à pas, quatre bougies, pour Noël, les têtes d’un Père Noël, et d’un bonhomme de neige, ainsi qu’un sapin et un cadeau. Tout l’esprit des fêtes, avec ces bougies à modeler pour décorer la maison ou la table, apportant cette lumière féérique pour les fêtes.

Pour continuer avec les coffrets complets, il y a les petits kits Minigurumi, qui invitent à réaliser, en crocher d’adorables petits animaux. Poco le cochon est parmi ces petites bêtes charmantes à découvrir. La petite boîte, plutôt moderne et fort sympathique, se compose de différents morceaux de coton, de rembourrage, d’un crochet, de deux épingles à nourrice, d’une aiguille, de fil noir et d’un mode d’emploi. La notice, en plusieurs langues, est bien détaillée, pour réaliser facilement le petit animal, avec les différentes parties à confectionner et à assembler, par la suite. Le petit cochon est adorable, avec sa petite écharpe, il sera parfait pour ce Noël !

Enfin, en ce qui concerne plus les matériaux, une nouveauté est à découvrir, pour décorer la maison. Assurément, des boules à suspendre en bois invitent à personnaliser la décoration de la maison et du sapin, pour Noël. Boule ronde, boule goutte, boule pointue, étoile ajourée et boule ajourée, sont à découvrir. Ces boules sont idéales à costumiser, peindre, embellir, pour jouer avec les matières, les effets… La ficelle en jute, permet de garder cet esprit naturel, très plaisant.

Graine créative, est une marque française de loisirs créatifs, qui ne cesse de se réinventer, pour tous, enfants et adultes, afin de réaliser de superbes ouvrages. Du matériel, des matériaux et des coffrets complets sont donc à retrouver, notamment pour ce Noël, afin de le préparer, ou pour offrir.

Graine créative, spécialiste des loisirs créatifs, est à retrouver par là.