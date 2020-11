« Mon bel imagier – Les animaux » est un livre de Véronique Petit aux Éditions Lito. Un album grand format qui nous embarque à la découverte d’animaux vivant aux quatre coins du monde.

Il est rare de voir des imagiers aussi riches et animés. Le jeune lecteur va pouvoir observer les animaux dans le moindre détail. Et pas seulement, puisque nous les retrouvons également dans leurs lieux d’habitation. Il va découvrir la végétation qui les entoure, et ces tout-petits détails qui se cachent derrière les flaps à soulever.

« Mon bel imagier – Les animaux » : 9 univers à découvrir

Le livre a été pensé par univers. Le lecteur commence par entrer dans la ferme à la découverte de poules, vaches et cochons. Et d’autres animaux cachés derrière les pissenlits ou encore les bottes de foin. Le but étant de les observer, pour réussir à les identifier sur la double page suivante, qui représente la ferme dans sa totalité. Et c’est justement ce détail qui fait toute l’originalité du livre, un semblant de “cherche et trouve” à la découverte de plus de 400 animaux.

Le lecteur continue sa promenade dans la forêt, à la découverte d’un cerf caché derrière les sapins. L’immersion en pleine nature suit son cours, dans la prairie, à la montagne. Puis nous quittons les chemins escarpés pour la savane, où règne un monde très coloré. Un panorama ensoleillé, dans lequel flamants roses, hippopotames et crocodiles profitent d’un bon bain. Après avoir fait un tour dans la jungle, le voilà subitement en immersion dans le grand froid, sur la banquise plus exactement. Sans oublier l’univers maritime qui cache aussi son lot de surprise, derrière les coraux ou encore les anémones.

Les illustrations restent réalistes bien qu’un peu enfantines. Elles attirent instantanément l’œil du petit qui se prête au jeu de reconnaître les animaux cachés dans la nature. L’idée des flaps à soulever éveille sa curiosité et rythme la lecture.