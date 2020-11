Elfes, tome 28, Au Royaume des aveugles

Au Royaume des aveugles est le vingt-huitième tome de la saga Elfes, des éditions soleil, qui offre une suite surprenante au récit l’Alyana. La bande dessinée d’Olivier Peru et Elodie Jacquemoire, parue en octobre 2020, offre un récit épique et un dernier combat pour la jeune elfe affaiblie.

Le conseil des sages elfes blancs s’est réuni. Ils reviennent sur la vague qui a frappé une grande partie de leurs terres. Leurs îles, mais également les Cités-états, le Nodrënn, l’Yrlanie et bien d’autres terres ont été touchés, frappés, par cette vague. Les côtes de la moitié du monde ont subi de grandes pertes. Certains s’inquiètent quant aux disparus, qui se compteraient par dizaines de milliers de morts, tandis que d’autres se soucient du symbole que représente cette vague quant aux elfes. En effet pour Ascentill, les gens n’ont pas vu l’œuvre de la nature dans cette vague destructrice, mais la puissance dévastatrice de l’une des leurs. Un elfe intervient rapidement, rappelant aux sages qu’Alyana a sauvé les Terres d’Arran des fléaux. Aussi, elle a tenté de retenir ce raz-de-marée. Mais la jeune elfe arrive bientôt au conseil, expliquant qu’il faut maintenant aider ces malheureux…

Tout semble enfin calme, pour la jeune elfe Alyana, qui se remet difficilement de son dernier combat épique. En effet, l’héroïne n’est plus que l’ombre d’elle-même, ses pouvoirs se sont évanouies, et son cœur ne bat plus. Terriblement affaiblie, elle tente de faire bonne figure devant le conseil, dont la plupart des participants veulent sa mort. Aussi Ascentil, va tout faire, pour la détruire… Un terrible complot s’annonce dans cette bande dessinée, toujours bien écrite et détaillée, afin de s’immerger facilement dans cette histoire fascinante, captivante, pleine d’action, de rebondissements et de révélations. Plusieurs personnages d’autres tomes et aventures, sont à retrouver, ce qui reste toujours plaisant, pour les fans de la saga. L’ultime défi pour Alyana sera terrible, d’autant que c’est son propre peuple qu’elle va devoir affronter. Le dessin est réussi, toujours sublime, avec des personnages travaillés, tout comme des paysages et monuments magnifiques, offrant de belles planches à découvrir.

Au Royaume des aveugles est le vingt-huitième tome de la série fantastique Elfes, des éditions Soleil. Un bel ouvrage, qui présente le dernier combat de la jeune elfe Alyana, qui va devoir combattre les siens, pour tenter de survivre.