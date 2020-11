La BD #Balance ta Bulle dénonce le harcèlement sexuel

Inspiré par le mouvement mondial #MeToo, #Balance ta bulle est une anthologie de courtes histoires dessinées autobiographiques.

#MeToo, pour donner sa voix

Le mouvement #MeToo, ayant émergé sur les réseaux sociaux ces dernières années, a mis en lumière la voix d’une infinité de victimes de harcèlement et agressions sexuelles. En effet, ce que l’on pouvait croire être des cas isolés de conditions spécifiques se révélèrent être le quotidien, l’habitude d’une multitudes de femmes. Et ce mouvement a permis à nombre d’entre elles de se manifester et de se libérer de cette emprise pour se reconnaître au milieu des autres, comme les autres. Elles ne sont plus isolées, elles ne sont plus seules, elles se reconnaissent. Mais ce n’est pas le cas de toutes. En effet, #MeToo n’est que la partie immergée de l’iceberg des violences sexuelles.

Le recueil #Balance Ta Bulle, paru le 22 Octobre aux éditions Massot, est né de cette volonté de continuer à donner la voix aux victimes. De mettre en lumière ces témoignages. Pour comprendre, pour avancer. Car il est nécessaire, encore et toujours, de communiquer sur le sujet, de sensibiliser, de lutter contre ces violences. Et surtout, de rappeler que c’est trop commun pour être pris à la légère, trop commun pour ne pas se sentir concerné·e.

#Balance Ta Bulle, une anthologie qui témoigne du harcèlement et des violences sexuelles

Ce recueil de témoignages dessinés donne la voix à pas moins de 62 dessinatrices du monde entier. À leur façon, avec leur propre style de crayonné, et sur un format court, elle racontent. Elles racontent leur agression, leur viol, le harcèlement qu’elles ont subi. Mais aussi la prise de conscience, la réalisation de ce qui leur est arrivé. Elles racontent la haine, la colère, la fragilisation, la descente aux enfers. Et les conséquences, la recherche de justice, la reconstruction.

Certaines sont des dessinatrices célèbres, comme Emil Ferris, Aline Kominsky-Crumb, et d’autres non. Mais toutes sont des femmes d’âge, d’orientation sexuelle et de nationalité différentes qui dessinent, qui témoignent, qui s’expriment. Ainsi, dans #Balance Ta Bulle, on découvre 62 témoignages glaçants, introduits par Roxane Gay (“Bad Feminist“) et patronnés par Diane Noomin. Les histoires sont parfois réalistes, parfois métaphoriques, poétiques ou humoristiques. Les styles détaillés, ou épurés, colorés ou noirs et blancs. Mais toutes les illustrations sont sublimes et poignantes.

Une lecture qui ne laisse pas indifférent·e

#Balance Ta Bulle n’est pas un recueil de BD classique dans lequel on se plonge et dont on passe à autre chose dès la fin de la lecture. Au contraire, ouvrir cette anthologie, c’est se laisser envelopper par 62 tranches de vies. Des épisodes qui vont souvent résonner en nous, raviver des souvenirs, des fêlures. Tant de planches qui vont éveiller des réflexions, pousser à la critiquer parfois sur notre propre environnement. Et ces bulles qui sensibilisent, qui nous font comprendre certains mécanismes, dans lesquelles on peut se reconnaître. Et lorsqu’on ferme la dernière page, on reste marqué par tous ces témoignages qui ne devraient pas exister mais qu’il est si nécessaire de montrer.