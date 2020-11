Le Kididoc de l’espace, aux éditions Nathan

La collection des petits curieux se complète avec le nouveau titre Le Kididoc de l’espace, un documentaire pour les enfants, dès 5 ans, paru aux éditions Nathan, en octobre 2020. Un grand livre animé qui vient répondre à toutes les questions autour de l’espace.

Le livre invite les jeunes lecteurs à suivre Manon et Lucas pour découvrir plus de 85 questions surprenantes. Un sommaire fait de fusées, propose de retrouver les différents grands thèmes, tels que le ciel, la Lune, le décollage, la mission Lune, les satellites artificiels, les animaux dans l’espace, notre maison dans l’espace, le système solaire, Mars, une lune océan, les exploits de l’espace, plus loin dans l’univers, vivre ailleurs, le vaisseau et le grand quiz. Un programme très complet, qui débute donc par la découverte du ciel, la nuit.

La page se déplie de tous côtés, pour déployer comme une grande carte du ciel, avec étoiles, constellation, planète, Lune, station spatiale, étoiles filantes… Neuf premières questions sont à retrouver sur cette grande page illustrée, avec des réponses courtes, simples et concises.

Ainsi, à chaque double page, les jeunes curieux vont découvrir un nouveau thème avec plusieurs questions et leur réponse. Différentes animations sont à retrouver, pour offrir une dynamique à cette découverte, avec des rabats, de grandes pages à déployer, des pop-up, des flaps, des fenêtres, des volets, des tirettes. Le documentaire animé est très complet, riche d’informations documentaires, répondant avec des phrases courtes, adaptées aux jeunes lecteurs, qui se voient embarquer pour un voyage fabuleux et curieux, dans le ciel, jusqu’aux lointaines galaxies. De grandes illustrations emportent les enfants dans cette découverte qui, avec les questions, sont comme des légendes, apportant tout un tas d’informations.

Le Kididoc de l’espace est un documentaire aminé des éditions Nathan, un livre ludique qui vient répondre à 85 questions autour de l’espace, du ciel, des planètes, du système soleil, des vaisseaux, de l’univers…