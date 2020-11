La chocolaterie Weiss présente son beau calendrier de l’Avent

Pour ce Noël 2020, la chocolaterie Weiss présente une collection, aussi gourmande que belle, en collaboration avec l’illustratrice Lucie Albon. Un calendrier de l’Avent et des duos de tablettes au chocolat noir et au lait sont à découvrir et déguster.

La chocolaterie française Weiss, propose, pour patienter jusqu’à Noël, un nouveau beau calendrier de l’Avent, avec une nouvelle collaboration. Cette année, Lucie Albon dessine le calendrier de l’Avent et deux tablettes de chocolat, pour la collection de Noël, de la chocolaterie. Un graphisme doux, légèrement coloré, plutôt gourmand, jouant avec l’enfance, l’imaginaire, le jeu, les cadeaux et la gourmandise. Un trait fin, plutôt simple et néanmoins efficace, plaisant, dense, avec des détails.

Le calendrier de l’Avent est joli, avec, sur la façade, vingt-quatre petites fenêtres à ouvrir, pour patienter dans la gourmandise, jusqu’à Noël. Une invitation à la découverte de vingt-quatre friandises et gâteries, pour préparer le palais aux délices gastronomiques des fêtes. Des napolitains, pralinés, ganaches sont à déguster et savourer, dans ce joli coffret. Des spécialités de la chocolaterie Weiss, comme les napolitains, au lait et abricot, ou au chocolat au lait et billes de riz soufflé, offrant des parfums fruités, et des textures agréables entre le fondant du chocolat au lait et de croquant du riz soufflé. Des palets Or, au chocolat au lait ou au chocolat blanc sont à goûter, présentant des ganaches fondantes, suaves et délectables. Enfin, il y a également des pralinés à dévorer, des rochers, des caprices blancs, des pralinés soufflés… Le calendrier de l’Avent offre plein de chocolats différents à déguster chaque jour, en attendant Noël, mais cache aussi quelques surprises, avec, derrière les volets à ouvrir, de petites illustrations et différentes façons de dire bonjour en différentes langues, pour s’instruire tout en s’amusant.

A déguster, à s’offrir ou à offrir, quatre tablettes sont également à retrouver, dont le packaging a été revisité par l’illustratrice Lucie Albon. Deux tablettes au chocolat au lait et deux tablettes au chocolat, gourmandes, délicates et puissantes, à savourer et à partager.

Pour ce Noël, la collection de la chocolaterie Weiss invite à la gourmandise, à travers le dessin de l’illustratrice Lucie Albon, pour un univers fascinant, enfantin et gourmand. Un joli et savoureux calendrier de l’Avent propose de patienter dans la gourmandise, tandis que les tablettes offrent de jolis moments savoureux à partager.

