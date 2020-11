L’homme qui courait après sa chance est une bande dessinée jeunesse, parue aux éditions Delcourt, en octobre 2020. Un joli conte amusant de Polza, qui vient répondre à une question existentielle, sur la responsabilité de notre bonheur.

C’est un petit escargot qui interpelle les lecteurs. Comme un copain, il invite à découvrir une véritable histoire à dormir debout ! Alors, il va falloir garder les yeux grands ouverts, sinon, cela risque d’être plus compliqué pour lire correctement… Dans une ferme vit un homme. Les corbeaux mangent tout ce qu’il a dans son potager, alors il sort en criant, pour les faire fuir. Malheureusement, l’homme était en train de faire la cuisine, alors le temps qu’il sorte pour faire peur aux oiseaux noirs, dans sa cuisine ça fume. Effectivement, lorsqu’il regarde le fond de sa casserole, tout est cramé, il n’a plus grand-chose à manger ! Il se met malgré tout à table et mange un peu, avant de sortir prendre l’air. Sur le pas de sa porte, il regarde son potager puis se rappelle que le soir même, il y a bal. C’est à ce moment-là, que le chat, sur le toit, fait tomber une tuile sur la tête de l’homme !

Rien ne va pour cet homme qui essaie d’avoir un potager, pour pouvoir manger, qui élève des poules qui se font attraper par le renard et qui tente même de se faire beau, pour rencontrer une belle fille au bal. Mais, il a beau faire, l’homme n’a pas de chance. Il se laisse convaincre par un escargot d’aller là-haut sur la montagne, pour aller voir un vieil ermite qui a réponse à tout. Ainsi débute la quête de cet homme malchanceux qui part à la rencontre de sa chance. Le conte est original, drôle et plaisant à découvrir, offrant un récit dynamique et amusant. Une course folle pour l’homme qui va faire des rencontres, mais va passer à côté de l’essentiel. La chance étant parfois au bout du nez… La bande dessinée se lit facilement, avec beaucoup de cases sans paroles, qui suffisent d’elles-mêmes, entrainant ainsi facilement les lecteurs dans ce conte jouissif. Le dessin est donc expressif, dynamique et fluide, avec un trait fin et rond, offrant un bel univers plaisant et doucement coloré.

L’homme qui courait après sa chance est un bel ouvrage, de la collection Les enfants gâtés, des éditions Delcourt, qui invite à la réflexion, quant au bonheur. Un conte jouissif, pour petits et grands, plein de charme, de justesse et d’humour, qui se lit facilement.