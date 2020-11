Mon quiet book – Nouveauté des éditions Nathan

Mon quiet book est une nouvelle gamme de livres d’activités calmes pour les tout-petits, à partir de 16 mois, des éditions Nathan. A la ferme et Au potager sont deux petits livres tout en feutrine, parus en octobre 2020, qui invite à l’exploration sensorielle.

D’origine américaine, le quiet book est fabriqué et cousu par les mamans, pour développer l’attention du bébé, un tout premier livre d’activités silencieuses et calmes, pour les bébés. Aujourd’hui, cette forme de livre est très plébiscitée par les parents. Aussi, cette nouvelle collection vient répondre à cette demande, avec deux petits ouvrages adorables, en feutrine. Ils invitent à l’exploration sensorielle, en touchent ce livre pas comme les autres, et en jouant avec les personnages ou objets à promener d’une page à l’autre. Les deux petits livres favorisent également l’observation, la manipulation, le calme, la concentration et bien plus encore.

Le petit livre en feutrine, A la ferme présente un petit cochon et une poule. Deux personnages à faire promener entre les pages, pour s’occuper des champs, nourrir les animaux de la basse-cour, ou encore couver les œufs… Les deux animaux ont beaucoup de travail qui les attend, dans la ferme, qui offre une première approche ludique de cet univers fascinant.

Le deuxième livre, Au potager, propose de découvrir un petit lapin qui a une journée bien rempli, car il doit ramasser carotte et navet, qui sont les objets à promener, de page en page, pour les mettre dans le panier et enfin dans la marmite, pour faire une bonne soupe.

A chaque double page, une nouvelle scène est à découvrir, ainsi que de petites encoches pour pouvoir mettre les personnages ou légumes à promener. L’univers est doux, plaisant, apportant une activité simple et calme. Des livres pour favoriser l’observation, la manipulation, la motricité fine, le calme, le toucher, la concentration et l’imaginaire. En effet, il n’y a pas de texte, les enfants peuvent donc également, s’imaginer des scènes, et vivre leurs propres aventures.

Mon quiet book est une nouvelle collection des éditions Nathan, un tout premier livre d’activités silencieuses, pour les bébés, concentrés et immergés dans de doux univers, à observer et manipuler de petites pièces à insérer au fil des pages et de la découverte.