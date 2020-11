La marque iconique de la musique Marshall, propose désormais de belles collections de bagageries, pensées pour les esprits nomades et libres. Des sacs à dos, portefeuilles, porte-cartes et autres accessoires à retrouver au pied du sapin de Noël…

Marshall, marque anglaise, surtout connue pour la sonorisation, et les enceintes, se diversifie et propose, après des années passées sur la route de grandes tournées, une belle collection de bagagerie. Des sacs pensés pour les personnes nomades, qui sont pratiques, de qualité, résistants et agréables à porter.

Pour ce Noël, France Net Infos présente le sac rabat Seeker. Un sac à dos urbain, au design moderne et plaisant, facile à transporter en voyage, permettant de regrouper l’essentiel, pour un week-end, un déplacement pour un concert, un festival… Le sac à dos à rabat, qui se ferme avec l’aide d’une fermeture éclair Aqua Guard, qui permet de garder ses affaires au sec, et d’une sangle ajustable avec un clip plastique. Le Seeker est également écologique, conçu à partir de bouteilles recyclées, son tissu est déperlant, permettant une nouvelle fois de protéger ses affaires de la pluie. Une pochette sur le devant, permet de ranger les essentiels toujours utiles, comme mouchoirs, gel hydro-alcoolique, gourde d’eau, portefeuille, qui restent ainsi à porter de main. L’intérieur, de couleur rouge, est également bien organisé, avec une petite pochette, pour ranger les petites choses, afin de ne pas les perdre au fond du sac et de les chercher à chaque fois en s’énervant. Une trousse amovible, avec l’aide d’un scratch, permet de ranger efficacement ses produits de soins, toilette et beauté.

Le sac à dos Seeker, de la marque anglaise Marshall Travel, est un sac facile à transporter, aux nombreuses qualités, il est, entre autres, écologique, léger et pratique. Un sac à dos urbain et moderne, au design plaisant, qui pourrait bien se retrouver au pied du sapin de Noël.

La marque anglaise Marshal Travel est à découvrir par ici…