Adaptée du succès littéraire de Raphaëlle Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une est une bande dessinée de Lylian et Sophie Ruffieux, parue aux éditions Soleil, en octobre 2020.

Une petite fille et son grand-père sont assis et discutent ensemble. Le grand-père fait voir une photographie à la petite Camille. Elle ne sait pas qui est représenté sur la photo, mais il semble vieux. Le vieil homme en rigole et affirme qu’elle a raison. Puis, il ajoute que l’homme sur la photographie a dû supporter toute sa vie de nombreuses défaites. Il aurait pu abandonner, se trouver mille raisons de le faire, mais il ne l’a pas fait. Alors qu’il était enfant, il a été chassé de sa maison, ensuite, il a perdu sa mère… Camille explique que l’histoire de son grand-père a l’air triste… Le grand-père explique qu’elle n’est pas terminée, puis reprend en affirmant qu’à l’âge adulte, cet homme sur la photographie a fait faillite plusieurs fois et a mis plus de dix-sept ans pour rembourser sa dette. De plus, il a subi la mort de sa fiancée… Après avoir traversé une grande dépression nerveuse, il s’est battu à la présidence de la chambre des représentants de l’Illinois, il a été élu une fois au congrès… Mais, cet homme n’a pas toujours gagné, il a dû se battre mainte et mainte fois… C’était un champion !

C’est avec ce souvenir que débute le récit. Trente ans plus tard, Camille est une jeune femme, mariée et maman, qui rentre du travail sous la pluie. Une journée interminable, qui se finit mal. Mais elle va rencontrer quelqu’un qui va bouleverser, petit à petit sa vie. Ainsi l’on suit le cheminement de Camille, qui décide de changer sa vie, avec l’aide d’un routinologue. La bande dessinée est plutôt bien écrite, assez dense, jamais trop ennuyante, en suivant cette jeune femme qui aimerait trouver le bonheur, mais pour cela il va falloir le provoquer, en changeant sa routine et son état d’esprit. Un cheminement difficile, avec des hauts et des bas, des décisions à prendre, des rencontres, des découvertes… Le récit est très positif, comme un guide pour le développement personnel, invitant aussi à se poser, à prendre du recul et à bouleverser petit à petit sa vie. Le dessin est fluide et fin, expressif et très doux, offrant une lecture tout à fait plaisante.

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une est une adaptation du roman de Rapahëlle Giordano, un bel ouvrage, des éditions Soleil, très agréable à lire, positif, qui invite à se poser les bonnes questions sur son propre bonheur, que nous seuls tenons entre nos mains, à travers le parcours de Camille et une rencontre qui va bouleverser sa vie…