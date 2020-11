Maison Colibri : De délicieuses madeleines à déguster durant les fêtes

Quel bonheur de vous retrouver aujourd’hui pour vous parler de Maison Colibri notre récent coup de cœur gourmand. La marque a eu envie de mettre à l’honneur ses délicieuses madeleines, autour d’une collection de Noël en collaboration avec l’illustratrice Émilie de Castro. Des éditions limitées absolument magnifiques que nous avions hâte de vous présenter.

Quelques mots sur Maison Colibri

La première biscuiterie Maison Colibri ne date pas d’hier, puisqu’elle a vu le jour en 1896 à Pons. Et à l’époque, les madeleines étaient confectionnées à la main. Depuis, la marque a gagné en notoriété grâce à M. Faure notamment, un boulanger qui crée en 1922 une toute nouvelle biscuiterie. C’est à ce moment-là qu’il trouve le nom très chantant de Maison Colibri, dans l’espoir que ses pâtisseries soient aussi légères que le colibri. Depuis, la société n’a cessé de grandir jusqu’à devenir ce qu’elle est aujourd’hui : le temple de la madeleine.

Maison Colibri : La collection de Noël en édition limitée

Nous avons eu un énorme coup de cœur pour la collection de Noël Maison Colibri. Elle se compose d’un superbe calendrier de l’Avent 24 cases et d’un très joli coffret personnalisable. Deux éditions limitées réalisées en collaboration avec la talentueuse Émilie de Castro.

Le Calendrier de l’Avent



Pour la première année depuis l’histoire de Maison Colibri, la marque avait envie de proposer un calendrier de l’Avent assez unique en son genre. Et nous confirmons qu’il fait partie des plus beaux calendriers gourmands que nous avons eus entre les mains cette année.

Son esthétisme est incroyable. On reconnaît bien Émilie de Castro avec cette juxtaposition de couleurs vives et de motifs floraux. Le détail des quelques boules de Noël et étoiles irisées apporte un côté festif au calendrier.

Il renferme donc 24 madeleines dont 15 recettes différentes et une inédite pour fêter le réveillon. Au programme, des madeleines natures coque chocolat noir, aux éclats de noix de pécan, noisette, citron cœur citron éclat de meringue, framboise, pistache, etc. Nous étions sûrs qu’il rencontrerait un franc succès, puisqu’il est en rupture de stock. Nous espérons que Maison Colibri aura envie de nous surprendre à nouveau l’année prochaine !

Le coffret de Noël



Le coffret de Noël est une belle idée de cadeau à faire à ses proches ou à soi-même d’ailleurs. Nous avons pu découvrir ce qu’il contenait : du bon, du très bon ! Il faut dire que chaque madeleine possède sa coque au chocolat moulée à la main. Ce qui rend la dégustation encore plus agréable. Puisque l’on a le fondant de la madeleine avec le croquant du chocolat, un délice.

Ici, nous retrouvons un mélange de 3 recettes différentes, à savoir :

5 Madeleines Noisette coque Chocolat au Lait et éclats de Pistache

5 Madeleines coque Chocolat Noir

5 Madeleines Chocolat au Lait, coque Chocolat Noir et éclats de Macaron au Chocolat

La boîte en fer qui renferme les madeleines est superbe. Maison Colibri propose même à ses clients de personnaliser la boîte grâce un service de gravure. Ils pourront faire graver le message qu’ils souhaitent pour leurs proches. Quelle bonne idée !

De nombreuses autres recettes sont proposées sur la boutique en ligne. N’hésitez pas à vous y rendre pour vous en inspirer et choisir le parfum que vous souhaitez. Toutes les madeleines sont réalisées avec des œufs frais, sans huile de palme, sans colorant ni arômes artificiels et de production française.

Maison Colibri s’impose comme le cadeau original à glisser sous le sapin. Cela ne nous étonnerait même pas que la madeleine vole la vedette au chocolat durant les fêtes cette année. Régalez-vous bien !