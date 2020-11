Une histoire de Max et Lapin – La course au chocolat

La course au chocolat est un grand album-jeu exceptionnel de la série Max et Lapin. Un bel ouvrage d’Astrid Desbordes et Pauline Martin, paru aux éditions Nathan, en octobre 2020, qui présente une tendre histoire ainsi qu’un jeu d’observation.

Avant de commencer à découvrir l’histoire, une annotation propose aux jeunes lecteurs d’aider Max à retrouver Lapin dans les images, au fil des pages. Le petit héros est dans sa chambre, endormi dans son lit. Lapin, quant à lui a senti une délicieuse odeur, un doux parfum de chocolat, qu’il s’empresse de suivre. Bientôt Max la sent aussi. Le petit garçon se lève et va suivre Lapin. Mais ce n’est pas si facile que ça de suivre un lapin et une douce odeur de chocolat. Max se retrouver dans le potager. Dans les haricots verts, il demande à une taupe, le chemin à suivre, car elle n’y voit pas très clair, mais possède un bon flair…

Ainsi de suite, Max, en pyjama, va se retrouver à faire une belle promenade, en passant par la forêt, les rues de la ville, le muséum d’histoire naturelle, chez la marchande de jouets, chez le marchand de parapluies… L’histoire est simple et efficace, Max se promène partout, à la recherche de son Lapin et de la bonne odeur de chocolat. Une course folle, dans une ville animée, fourmillante de détails. Le texte est court, amusant, présentant à chaque page les nouvelles scènes, enrichissant ainsi le vocabulaire des jeunes lecteurs. Le jeu d’observation est un réel plaisir pour les enfants, qui s’amusent à chaque double page, à retrouver Lapin, caché derrière un arbre, dans un lustre, parmi des peluches… La chute est amusante, surprenante, entre réalité et imaginaire. Le dessin est simple, coloré et plaisant, avec un trait fin et expressif.

La course au chocolat est un grand album de Max et Lapin, des éditions Nathan. Un livre-jeu qui invite les enfants à suivre Max, alléché par une odeur de chocolat, qui suit aussi Lapin, mais qu’il perd de vue à travers la forêt et la ville…