Un putain de salopard – Tome 2 – Éditions Rue de Sèvres – BD

Lorsque la mère de Max est morte, le jeune homme était loin de se douter qu’il devrait partir à l’aventure pour retrouver son père biologique. Il était aussi, très loin de se douter que ce serait, peut être, « Un putain de salopard » !!! « O Maneta », le second tome de cette série, paru aux Éditions Rue de Sèvres, est dans tous les « click and collect » de vos librairies depuis le 11 Novembre.

Découvrez la suite des aventures mouvementées de Max, au milieu d’une jungle, pas très accueillante !

Le décor :

Un avion au milieu d’un orage …

Un éclair vient frapper l’hélice de plein fouet, précipitant le « coucou » vers la forêt, un peu plus bas. A son bord, les deux pilotes essayent de se protéger tant bien que mal. Quant au petit être attaché et bâillonné, à l’arrière, il sait déjà que tout est fini … Baïa se réveille en sursaut ! C’est un mauvais rêve, qui la sort subitement de son sommeil. Encore perdus au milieu de la jungle, avec Max en très mauvais état, il lui semble voir des fantômes.

En ville, le capitaine Regio débarque dans le bar de Margarida pour annoncer l’accident de Carlos. La tenancière et sa serveuse sont inquiètes, car le corps du conducteur est retrouvé mais pas celui de ses passagers. Et, pour couronner le tout, la carrosserie a été « arrosée » par une pluie de balles …

Le point sur « Un putain de salopard » Tome 2

Le « don » scénaristique de Régis Loisel n’est pas prêt de s’envoler !! Cette nouvelle saga, aux Éditions Rue de Sèvres, est comme un véritable aimant : le lecteur est suspendu à chaque pages, pour ne rater aucun moment de l’action, mais aussi, pour ne rater aucun détails de cette « épopée » initiatique et mystérieuse.

Le premier tome nous présentait un trio de “copines” amusantes. Un jeune homme en quête d’identité. Une indigène aussi belle que mystique. Le second tome est un peu plus « énigmatique » et actif avec des découvertes qui permettent au naïf Max, de comprendre un monde où la loi du plus fort règne.

On alterne les décors entre l’inaccessible jungle Amazonienne et toute sa mangrove : animale et humaine ! Le camp de travail et cette petite bourgade au milieu de nulle part, point de « ralliement » inespéré pour tous.

Bien entendu, les graphismes et les couleurs d’Olivier Pont et de Francois Lapierre, magnifient chaque pages. Le lecteur est transporté dans cet « enfer vert » où survie rime avec sacrifices. Tous d’eux apportent une certaine candeur aux personnages malgré les sujets abordés. C’est visuellement très élégant !

Conclusion :

Une saga passionnante, aux Éditions Rue de Sèvres !! Entre histoires personnelles des auteurs et « trans-amazonnienne « naissante apportant son lot de cruauté : génocide ethnique, prostitution, destruction de la forêt. L’histoire de Max, dont l’image d’un père n’apparait que sur deux vieilles photos laissées par sa mère, nous embringue avec lui dans sa recherche d’identité. La recherche d’ « Un putain de salopard », probable, aussi brutal que la jungle environnante !!