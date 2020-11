Wilson jeux – Des jeux et puzzles pour Noël

Wilson jeux est un distributeur français de jeux de société et de puzzles, qui présente une gamme riche, variée et originale de produits, pour toute la famille, des plus petits aux adultes. Pour ce Noël, il y a plusieurs nouveautés à découvrir et à offrir…

Wilson jeux distribue en France plusieurs marques de jeux de sociétés et puzzles, tels que Puzzle Michèle Wilson, Piatnik, Helvetiq, Ludattica, Gibsons, Bananagrams , Honeycombs, Bioblo, Professor Puzzle et eeBoo. Pour ce Noël, plusieurs nouveautés sont à découvrir, notamment le jeu Pas de pitié pour les monstres, pour les enfants à partir de 4 ans, ou encore des puzzles eeBoo, pour les plus grands enfants.

Le jeu Pas de pitié pour les monstres est un jeu de la marque Helvetiq, qui se présente dans une charmante boîte. Le coffret s’ouvre de manière originale, devenant ainsi le plateau de jeu. A retrouver dans la boîte, une fiche avec les règles du jeu, 27 jetons, dix monstres, cinq objets, deux pièces pour maintenir les murs et deux dés. Le jeu est coopératif, demande également de l’adresse et fait travailler la mémoire.

Le but du jeu est simple, il faut mettre KO les monstres qui sont rentrés chez le voisin. Ainsi le coffret devient une maison, avec différentes pièces à construire au fur et à mesure du jeu et de nouveaux monstres qui apparaissent, ces derniers sont numérotés, pour connaître leur ordre d’arrivée. Deux modes de jeux sont possibles, pour apporter de la difficulté et plus de fun au jeu. Les dés sont différents, le dé orange permettra de jouer avec le mode le plus difficile, avec les objets à ne pas faire tomber dans la maison. Le dé violet va permettre de savoir par où l’on attaque les monstres. Les joueurs doivent faire tomber les monstres, pour cela, il faut lancer le dé violet, pour savoir d’où et comment l’on tire, pour mettre à terre les monstres. Des difficultés plus ou moins grandes, pour apporter du suspense au jeu. Le jeu est simple, très amusant, au design plaisant, avec ces monstres à faire tomber, de manières différentes, avec l’aide de ballons, chaussettes…

Pour les plus grands, il y a des puzzles 500 et 1000 pièces eeBoo. De jolis puzzles, de qualité et faits de 90% de cartons recyclés. Les puzzles colorés sont imprimés à l’encre végétale et les illustrations sont superbes, créées par des grands et grandes illustrateurs et illustratrices. Des puzzles ronds ou rectangulaires, fourmillants de détails, offrant un bel univers graphique, moderne, fun, doux et coloré. Notre coup de cœur pour le puzzle Sloths, à l’esprit tropical, décalé, qui va dans tous les sens, avec des paresseux souriants et des toucans, entre autres animaux.

Wilson jeux distributeur français de jeux et puzzles, présente plusieurs nouveautés, pour les petits et les grands, pour ce Noël, notamment, le jeu de société Helvetiq coopératif Pas de pitié pour les monstres, ou encore les puzzles eeBoo écologiques et modernes.

La marque Wilson jeux et toute sa gamme riche, variée et originale sont à retrouver par là.