Chocolatier CHAPON : Collection de Noël gourmande & colorée en 2020

Pour sa collection de Noël 2020, le chocolatier CHAPON surprend par ses packagings colorés qui mettent la nature à l’honneur. Au programme, son très attendu calendrier de l’Avent et quelques coffrets de chocolats à déguster. Si vous êtes intéressés, nous vous conseillons de faire vite, certaines pièces sont déjà épuisées !

Nous ne sommes pas surpris qu’il y ait un tel engouement pour les chocolats CHAPON chaque année. À l’occasion des fêtes, le chocolatier se donne à fond pour proposer une collection unique. Un rendez-vous que nous attendons toujours avec beaucoup d’impatience, car nous sommes fous des chocolats CHAPON.

Le calendrier de l’Avent CHAPON

Et pour son calendrier de l’Avent 2020, le chocolatier avait envie de nous emmener au cœur de la nature à la rencontre de divers animaux. Son design ne passera pas inaperçu au milieu des autres décorations de Noël !

Le calendrier est entièrement recouvert d’un feuillage accompagné de jolies fleurs sur un fond rouge très foncé. Un look assez surprenant qui fait penser aux motifs d’un tapis ou encore d’une tenture. Sûrement un clin d’œil aux différents voyages qu’a pu faire le chocolatier pour mettre la main sur les meilleures fèves de cacao. Il renferme donc 24 cases au total sur lesquelles on peut découvrir une pluie d’oiseaux en tous genres. À l’intérieur, des chocolats noirs ou lait fourrés d’une délicieuse ganache.

Les coffrets de Noël CHAPON

Nous vous encourageons à vous rendre en boutique pour découvrir l’étendue de la collection de Noël. Et pour vous donner quelques idées, nous avions envie de vous présenter les coffrets “Mendiants d’or” et “Voyage aux 6 origines”.

Le coffret « Mendiants d’or »

Notre préféré ! Que dire si ce n’est qu’il renferme un mélange d’orangettes et de mendiants. De délicieux fruits enrobés de chocolat noir au travers de deux recettes incontournables de la maison. Le goût est au rendez-vous, et on retrouve bien le même design que pour le calendrier. Une belle idée de cadeau à offrir aux gourmands de mélanges fruités/chocolatés.

Le coffret « Voyage aux 6 origines »

CHAPON avait envie d’un coffret qui nous permettrait de voyager dans le simple fait de croquer dans l’une de ces 6 tablettes de chocolat. La présentation est superbe et fera sensation à coup sûr. Nous pourrons déguster des pâtes de cacao en provenance de Bolivie, Équateur, Pérou, Tanzanie, Venezuela Chao et Trincheras. Les amateurs de chocolats vont aimer se laisser surprendre par les différentes saveurs. Quant aux novices, ce coffret est l’occasion de se faire une vraie idée sur la qualité des chocolats CHAPON.

Cette année encore, CHAPON a eu envie d’apporter de la joie aux familles en les réunissant autour d’une dégustation de chocolats. Pari réussit !