Confinement – Lectures BD gratuites #2 : Les Humanoïdes Associés

Qu’est ce que tu fais toi, pendant le confinement ? Parce que si tu sais pas, tu peux toujours profiter des lectures gratuites pour survivre !! Une initiative honorable de la part de plusieurs éditeurs pour nous permettre de passer, en douceur, cette période difficile ! Aujourd’hui on se penche sur les Éditions Les Humanoïdes Associés dont les titres en lecture libre cette semaine sont principalement axées sur le Japon ! Avec une BD médiéval fantastique et un drame !! BD Ado/ Adulte . De quoi vous donner envie de plonger dans tous ces univers, et, qui sait, vous donner des envies d’offrir !! Cliquez sur les liens de lecture, afin d’accéder à la BD .

La légende des Nuées écarlates – Auteur : Saverio Tenuta

Disponible en 4 tomes, vous pourrez aussi craquer pour le format intégrale qui est fabuleusement beau, ou lire la BD en format numérique !

(Résumé éditeur) Un univers nourri de références culturelles et historiques au Japon ancien, des paysages à couper le souffle et l’évocation des êtres magiques de la mythologie nipponne contribuent à envoûter un lecteur partagé entre la fascination et l’effroi que suscite ce conte d’amour et de sang.

Au Japon, dans une lointaine époque où règnent encore les esprits de la nature, Raido erre sans but. Dans son voyage en quête de son passé, il parvient à la ville qui parle au ciel, ultime rempart contre la glace qui avance inexorablement dans ces terres oubliées. Des loups venimeux, d’hostiles divinités, d’anciens guerriers samouraïs qui suivent la voie de l’épée… Cette saga placée sous le double signe de la beauté et de la tragédie nous narre les aventures de Raido, le Ronin amnésique.

Shanghaï Dream – Auteurs : Philippe Thirault et Jorge Miguel

Également disponible en intégrale et en lecture numérique.

(Résumé éditeur) Berlin, 1938. Bernhard et sa femme Illo subissent de plein fouet les lois antisémites qui leur interdisent de vivre de leur art, le cinéma. Comme des milliers de juifs, le couple choisit de s’exiler. Au bout du voyage : Shanghai, une ville énigmatique et bouillonnante, où tout est à découvrir et à recommencer.

Après ces deux lectures gratuites, Les humanoïdes Associés vous invitent également à découvrir plusieurs titres de leur catalogue, et d’en lire les premières pages.

