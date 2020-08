Naissance du Tigre T1/2 : Un thriller policier chez Les Humanoïdes Associés

Partagez





Une enquête policière dans le Paris de 1889, dont le premier tome est intitulé : « Naissance du Tigre ». Les Humanoïdes Associés et leur duo d’auteurs nous entrainent à la poursuite de “l’Étrangleur”, un meurtrier que tout le monde croyait bel et bien mort !!! Pourtant, plusieurs meurtres sont perpétrés et suivent le même «modus operandi ». Entre thriller et surnaturel, suivez cette nouvelle enquête policière dont le premier tome paraitra le 9 septembre et sera un diptyque !!!

Le décor :

Il est bien tard ce soir, et pour couronner le tout, il pleut. Les rues Parisiennes sont presque désertes. Lorsqu’un homme frappe à sa porte, Madame Fouquart couche son jeune fils. Surprise, elle écoute attentivement la demande de Monsieur Ferrand. Celui-ci souhaiterait communiquer avec sa mère … morte quelques temps plus tôt !!! Après plusieurs échanges, afin de convaincre la jeune femme, celle -ci l’entraine dans une bien étrange pièce. En son centre une table, surmontée d’un appareil en ferraille d’où sorte toutes sortes de fils. Et plusieurs anneaux comprenant un alphabet.

Chacun d’eux prend place autour de la table et la « séance » commence. Comme par magie, l’appareil se met en route et on commence à entendre des bruits bizarres. Lorsque la « connection » avec l’au-delà est stable, Monsieur Ferrand a juste le temps de poser sa question que déjà, l’esprit a quitté la pièce. Quelque chose ou quelqu’un l’a dérangé ….

De vieux souvenirs sont prêts à refaire surface : dangereux, menaçants … Quelquefois, il ne vaut mieux pas provoquer la Mort !!!!

Le point sur la BD :

Une ambiance qui vous glace le sang, un ancien policier défiguré, adepte des salles de boxe clandestine, et une vieille affaire de meurtre qui refait surface … Des ingrédients parfaits pour ce thriller/policier , « Naissance du Tigre » aux Éditions Les Humanoïdes Associés.

Feldrik Rivat excelle au scénario, avec un mélange de meurtres et d’esprits frappeurs, contribuant à la noirceur dans laquelle il plonge le lecteur ! Il nous laisse dans un Paris du Début du 19 ème, sombre et pluvieux, sans pistes valables au sujet des meurtres, où plutôt avec une piste surprenante. Une ambiance effroyable, inquiétante à souhait magnifiée par les graphismes de Jean Baptiste Hostache, dont les personnages expressifs nous rappelle ceux des Corto Maltese !!!

La conclusion :

Un bon petit thriller policier, bien noir et bien sombre, qui vous glace les sangs !! Si vous n’êtes pas habitués à ce genre de lecture, surtout chez Les Humanoïdes Associés, vous vous laisserez, comme moi, emportez dans ce tourbillon énigmatique, à la recherche du meurtrier dans « Naissance du Tigre » !! Une enquête prenante où tout est possible !!!!