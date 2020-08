Maped – le coloriage réinventé pour cet été

Maped, société familiale française, réinvente, pour le plus grand plaisir des enfants, le coloriage, à travers des pochettes créatives faites de mini-jeux à colorier, de papiers magiques à effet, de peintures magiques et de cartes postales à colorier.

Maped est une société familiale française, qui depuis 70 ans produits et distribue ses produits, pour le quotidien de ses clients et ainsi que pour leurs loisirs. La marque ne cesse de se réinventer et proposer, pour cet été, des pochettes créatives pour les enfants, afin de faire quelques pauses pleines d’imagination, de création et de loisirs.

Le coloriage se réinvente avec la nouvelle gamme le coloriage-photo de la marque. Un concept graphique curieux et amusant, qui mélange des photos en noir et blanc avec des effets de surprise, qui vont prendre vie sur différents types de supports. Il y en a donc pour tous les goûts et sous toutes les formes, offrant ainsi une expérience de coloriage unique, magique et amusant, qui occupera les enfants, pendant l’été et les vacances.

France Net Infos a pu découvrir les pochettes de mini jeux à colorier et les papiers magiques à effets à colorier. C’est dans le format A5, que se présentent les mini jeux à colorier, à retrouver dans une pochette qui regroupe 20 jeux. Une vingtaine de feuilles collées, à détacher facilement, qui propose différents jeux, comme des associations, des dessins à reproduire, des points à relier, des coloriages codés, des jeux d’ombres… Des mini jeux variés, faciles à transporter, grâce à la pochette et le petit format, pour jouer pendant le voyage, en vacances ou simplement à la maison.

La pochette de papiers magiques à colorier se présente dans un format un peu plus grand, en A4, et offre quinze illustrations différentes à découvrir et à mettre en couleurs. Le papier est de qualité, assez épais, comme pour les mini jeux, proposant des illustrations assez amusantes, avec le coloriage-photo. Mais bien plus que cela, l’activité offre son lot de surprises, avec le papier à effets qui, au contact de l’encre laisse apparaitre des motifs sur le dessin. L’effet est spectaculaire pour les enfants, qui ne cessent, par la suite, de colorier pour découvrir les différents motifs qui offrent une belle dynamique au dessin.

Pour cet été, les enfants créatifs vont être ravis, avec ces pochettes pleines de surprises, de jeux, de créations et d’effets. Maped ré-enchante à la perfection le coloriage, et plus encore avec les nouveaux kits Blowpen Art de Maped Créativ, à découvrir également.

