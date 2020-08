Comment discerner les arnaques aux panneaux solaires ?

Avec l’arrivée très récente des panneaux solaires à prix abordable, de nombreuses arnaques se sont fait une place sur le marché. Prix excessifs, fausses promesses, panneaux solaires à 1€, il en existe de toutes formes. Voici un petit guide pour vous éviter de vous faire avoir.

Les différentes arnaques aux panneaux solaires

Des prix bien trop élevés par rapport à la moyenne

La première arnaque à laquelle vous pourriez être confronté sur le marché des panneaux solaires est tout simplement de vous voir proposer une offre excessivement chère. En effet, certaines entreprises ne se gênent pas pour profiter de l’ignorance de leur clientèle et pratiquer des prix exorbitants pouvant être jusqu’à 5 fois supérieurs aux tarifs normaux. Ceci sans pour autant fournir une meilleure qualité, que ce soit au niveau des équipements ou de l’installation. C’est d’ailleurs souvent bien le contraire, puisque ces sociétés frauduleuses passent souvent par la sous-traitance de leur main d’oeuvre.

De fausses promesses

Comme toujours, les arnaqueurs excellent dans les belles promesses afin de vous vendre du rêve et vous convaincre d’acheter. Parmi les plus fréquentes, on distingue notamment :

Les aides financières exagérées. Certains installateurs malhonnêtes promettent des sommes astronomiques de la part l’État ou autres organismes spécialisés. Même si votre interlocuteur cite des dispositifs d’aides qui existent vraiment, il se peut qu’il exagère volontairement les montants afin de vous faire payer plus facilement.

Une rentabilité excessive. Il est vrai que l’installation de panneaux solaires chez soi peut devenir rentable très rapidement, mais faites quand même attention à ne pas croire tout ce qu’on vous dit. Certains installateurs n’hésitent pas à promettre une totale autonomie énergétique du jour au lendemain et un remboursement de votre investissement en seulement 2 ou 3 ans, ce qui est rarement le cas.

L’arnaque des panneaux solaires à 1€

Une autre arnaque bien connue est de faire croire à la gratuité des panneaux dans le cadre d’un soit-disant programme organisé par l’Etat ou encore d’un tirage au sort que vous auriez gagné. Peu importe la raison, vous pouvez être sûr qu’il s’agit d’une arnaque. Aucune offre de ce type n’est actuellement proposée et il n’est pas possible d’obtenir des panneaux solaires gratuits ou à 1€. Bien souvent, il vous sera demandé de signer un document qui “ne vous engage à rien” pour espérer profiter de l’offre. En réalité, il s’agit d’un bon de commande déguisé qui vous engagera à payer un certain montant.

Comment éviter de se faire arnaquer

Choisir un installateur certifié

Pour être sûr d’avoir affaire à un installateur fiable, il faut qu’il soit certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Voici un annuaire des installateurs solaires pour vous aider à en trouver un près de chez vous. Si l’installateur ne dispose pas de cette certification, vous vous exposez à des risques d’arnaque. Lorsqu’une entreprise vous démarche pour vous proposer des panneaux solaires, prenez toujours le temps de bien vérifier de qui il s’agit. Vous pouvez notamment demander si l’installateur dispose bien des certifications RGE et si c’est le cas, de vous prouver qu’elles sont bien à jour. Soyez également très vigilant avec les entreprises qui font du porte à porte ou qui vous appellent au téléphone. La plupart du temps, les installateurs compétents n’ont pas besoin d’effectuer ces démarches pour obtenir des clients.

Savoir repérer les devis frauduleux

Si vous avez suivi notre premier conseil, vous ne devriez pas avoir de problèmes d’arnaques. Toutefois, il est toujours bon de demander plusieurs devis à différentes entreprises et de les comparer. Même sans penser aux arnaques, cela vous permettra de comparer les tarifs et de trouver l’offre la mieux adaptée à vos besoins. Méfiez-vous également des entreprises qui vous proposent tout de suite un tas d’équipements pour faire grimper le montant de la facture sans réelles justifications techniques. La démarche habituelle est de d’abord étudier votre cas, puis seulement ensuite de vous proposer un devis spécifiant les équipements et prestations nécessaires. Enfin, ne signez jamais un document au premier rendez-vous, d’autant plus si vous vous faites démarcher. Si votre interlocuteur insiste en vous affirmant que votre signature ne vous engagera à rien, ne cédez surtout pas quelle que soit la raison.