L’ange aux ailes de lumières – Épisode 2/2 – Les Humanoïdes Associés 

« L’ange aux ailes de lumière » aux Éditions Les humanoïdes Associés, est une saga de SF inspirée de « l’univers des Planètes Orphelines » créé par Julia Verlanger. Un diptyque qui prend toute sa dimension grâce aux illustrations de Carlos Magno et l’adaptation BD de Harry Bozino. On découvre la Confrérie des Étoiles (la CDE), une corporation, qui a pour but de re découvrir les différentes « civilisations » qui se sont créées sur les différentes planètes où les premiers côlons ont évolué. Et, ce qu’ils découvrent sur Vaeroya, va presque entrainer un conflit politique !

Le décor :

Si vous aviez manquez la chronique du Tome 1, cliquez ICI

Vaeroya, il y a des milliers d’années ….

Un énorme vaisseau de colonisateurs s’écrase. À son bord, plusieurs civils sont sérieusement touchés et, un « hôpital » de fortune s’improvise au milieu du chaos. Mais, très vite, certains développent une mystérieuse maladie provoquant une dépigmentation de la peau et une perte des cheveux. Depuis trois semaines, les cas se multiplient. La maladie devient de plus en plus contagieuse … L’équipage en bonne santé décide d’abandonner les malades, … et de se sauver pour explorer la planète et trouver un endroit plus accueillant pour prospérer.

Mais le chemin s’avère difficile. La planète est balayée par des tempêtes incroyables, le sol est aride et, l’eau manque cruellement … Après plusieurs jours de marche, une oasis apparaît enfin ….

Le point sur la BD :

Un second tome où le lecteur peut enfin découvrir les origines de « L’ange aux Ailes de lumières » !!! Harry Bozino définit avec justesse le final de l’histoire originale de Julia Verlanger. Entre conflits politiques, évolution de l’humanité à travers l’Espace et voyages spatiaux, cette saga en deux tomes trouve un final apaisé qui redéfinit l’essence même de l’humanité. En toile de fond, les différences trop souvent créées par la peur de l’autre. La peur de l’inconnu, les religions, appelant souvent à des génocides. Carlos Magno nous en met toujours autant plein la vue avec ses découpages et ses plans originaux. Un monde qui devient fabuleux sous son trait !

Une nouvelle réussite pour cette adaptation littéraire des mondes crées par Julia Verlanger, chez Les Humanos !!

La conclusion :

Un diptyque riche et toujours aussi novateur. Des sujets évoqués qui s’adaptent à toutes les époques. Julia Verlanger excelle, grâce à son « Univers des planètes orphelines », dans les idées humanistes, utopistes , tellement intemporelles !

L’avantage de ses oeuvres, c’est qu’elle plonge toujours le lecteur, à la fin de l’histoire, dans un état réflexif profond sur la vie, les croyances, la politique. Les enjeux économiques et l’humanité en soit. L’ange aux Ailes de lumières aux Éditions Les Humanoïdes Associés : un mélange de philosophie et de sci-fi dont le lecteur ne se lasse jamais ! (Coffret disponible !!)