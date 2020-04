L’ange aux ailes de lumière : une adaptation passionnante !

Les Humanoïdes Associés vous permettent actuellement de lire gratuitement une partie de leur foisonnante collection de BD ! Vous trouverez un lien de lecture en bas de cette chronique, afin de pouvoir accéder directement aux différents titres proposés.

Une aubaine, en ces temps moroses, où il fait bon s’évader un peu en parcourant des mondes imaginaires !!!

« L’ange aux ailes de lumière » est une nouvelle saga de SF inspirée de « l’univers des Planètes Orphelines » créé par Julia Verlanger. Un diptyque qui prend toute sa dimension grâce aux illustrations de Carlos Magno et l’adaptation BD de Harry Bozino.

Le décor :

Jatred, un jeune terrien provenant d’une rétro planète de type A, est propulsé au rang d’Agent de la Confrérie des Étoiles (la CDE). Une corporation, qui a pour but de re-découvrir les différentes « civilisations » qui se sont créées sur les différentes planètes où les premiers côlons ont évolué. Associé, malgré lui, à Valika, la fille d’un haut dignitaire de la confrérie, ils doivent explorer une planète primitive du nom de Vaeroya. Sur place, ils sont reçus par une délégation de la CDE. Le temps est à la réflexion, car un conflit politique imminent semble se profiler.

Descendus en ville, les deux jeunes « associés » remarquent un attroupement. Deux jeunes femmes sont sur le point de se faire exécuter. L’une d’entre elles est enceinte. Malgré les réticences de Valika, Jatred ne peut rester de glace lorsque la première est exécutée. En décidant de sauver la suivante, il entraîne Valika dans une aventure dangereuse et inattendue qui vire au sacrilège ! Et, une partie de la planète, encore inexplorée, cache plus de secrets que ce qu’ils auraient pu croire !!!

Le point sur la BD :

Julia Verlanger est une mine de création et Les Humanoïdes associés l’ont bien compris. Parmi les « mondes » de cette autrice de génie, je vous avez déjà présenté deux autres adaptations : « L’autoroute sauvage » et « Les décastés d’Orion » .

Toujours axée sur la conquête de l’univers et une humanité qui évolue dans l’espace, cette nouvelle adaptation est tout simplement passionnante. Grâce aux illustrations de Carlos Magno, elle prend une dimension presque « cinématographique », avec des plans originaux et des découpages cosmiques !!! Il redessine les personnages et leur personnalité avec justesse !

Quand à Harry Bozino, il s’approprie complètement le scénario en nous immergeant totalement dans l’univers incroyable de Julia Verlanger. On re-découvre à quel point ses concepts sont technologiquement « avant garde » et politiquement ambitieux.

L’ange aux ailes de lumière, est une nouvelle oeuvre incroyable et passionnante qui vous invitera à passer au second tome rapidement !! (prévu pour Juin?? En cliquant sur le titre ci-avant, puis sur « lire intégralement » vous accéderez à la BD)

La conclusion :

« Les Humanoïdes Associés » nous font un cadeau bien attractif, avec une lecture gratuite de « classiques » de science-fiction aussi enthousiasmant !! Ce premier tome de « L’ange aux ailes de lumière » laisse le lecteur curieux et dans l’expectative !! Attention, ne vous fiez pas à l’illustration de couverture signée Phil Briones, qui ne correspond pas aux graphismes intérieurs. Une adaptation qui instaure une toute nouvelle vision de cette histoire incomparable !! Disponible en lecture numérique et bientôt en intégrale !!!