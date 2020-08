Le régime Keto : ça consiste en quoi ?

Très populaire auprès des actrices hollywoodiennes, le régime keto crée l’émulation. Le régime cétogène se propose d’éliminer les sucres de l’alimentation mais pas le gras. Ce régime “low carb high fat” souhaite limiter la production d’insuline, une hormone stimulée par la consommation de sucres, qui augmente le stockage des graisses. Devenu régime minceur, il posséderait également des bénéfices importants sur la santé.

Si certains optent pour le régime salades , d’autres préfèrent tester d’autres diets. Contrairement à de nombreux autres régimes, le régime Keto est très limité en glucides mais très élevé en graisses. Longtemps utilisé à des fins thérapeutiques, il est aujourd’hui un régime minceur apprécié.

Bannir le sucre et privilégier les acides gras

Apparu au début des années 1920, le régime keto était conseillé par certains médecins pour traiter certaines pathologies comme l’épilepsie. Certaines stars ne jurent aujourd’hui plus que par lui. C’est notamment le cas de Kourtney Kardashian ou encore Gwyneth Paltrow, qui en fait régulièrement l’apologie sur son blog Goop . Le régime Keto bouscule l’idée selon laquelle le gras fait grossir. Il bouscule les apports caloriques apportés par un régime classique. Selon les experts nutritionnels du site SUNDT , dans une alimentation normale, les glucides constituent 50% des apports journaliers. Avec le régime keto, on va abaisser cet apport à 5 ou 6%. Si le niveau de protéines reste inchangé, les apports en lipides vont eux être augmentés. Avec le régime keto, il s’agit de consommer plus de graisses, mais des bonnes graisses. On augmente ainsi sa consommation en acides gras mono-saturés avec l’huile de noix, d’avocat et d’olive et en oméga-3 avec du poisson ou des graines de chia. La viande et les produits laitiers sont également recommandés.

Quels aliments peut-on manger ?

Dans le cadre d’un régime keto, on va donc favoriser les huiles végétales, le poisson gras, l’avocat, le beurre, le fromage à pâte dure, la viande, les fruits de mer et les légumes. Certains aliments sont, en revanche, interdits, car ils empêchent l’organisme de se maintenir en cétose Et la liste est plutôt longue : le sucre et tous les produits sucrés, fruits inclus, les féculents, les légumineuses, les pommes de terre, le chocolat, les sodas, les fromages à pâte molle.

Le régime keto est-il facile à suivre ?

S’il est très rassasiant et ne nécessite pas de compter ses calories ou de peser ses aliments, le régime keto ne convient pas à tout le monde et peut être assez contraignant. Il convient plutôt aux amateurs de protéines animales. Il comprend beaucoup de restrictions et d’interdits, il faut donc se montrer rigoureux pour le suivre sans faux-pas. De plus, éliminer certaines catégories d’aliments de votre alimentation comme les fruits peut entraîner des carences en vitamines et minéraux. Si vous souhaitez débuter un régime keto, pensez à en parler à votre médecin, qui saura vous aiguiller et vous donner des conseils pour suivre au mieux ce régime.