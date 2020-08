Sirènes et Vikings Tome 1 : Le fléau des Abysses – Les Humanoïdes Associés

Partagez





Avec ce premier tome de Sirènes et Vikings aux Éditions Les Humanoïdes Associés, retournons en des temps où les Mers étaient peuplées de créatures aussi effrayantes qu’envoûtantes. Et où les hommes vivaient sur des Terres peuplées de Trolls ! Une paix difficile à entretenir, entre peuples aussi différents. A paraître le 9 Septembre 2020.

Le décor :

A la confluence des eaux du Skagerrak et du Kattégat … Un drakkar file sur l’eau. A son bord, une nuée de Vikings près pour la chasse aux phoques. Les filets sont lancés par dessus bord, et retombent sur la tête des bestiaux tentant de s’échapper… Certains plongent pour éviter d’être remontés dans le filet. Mais, un peu plus bas, dans les profondeurs, ce sont d’autres prédateurs qui les attendent : Arnhild, sirène et guerrière, chasse également avec ses soeurs pour nourrir le clan.

Malheureusement, au moment de rentrer, l’une d’elles se retrouve coincée dans les filets des Norrois.( surnom donné aux Vikings par les créatures marines)

Sur le pont, la créature, effrayée, blesse un des marins qui essaye de la repousser dans les abysses. S’en suit, une succession de gestes mal compris, par les uns et les autres, aboutissant à la mort de la pauvre sirène. Arnhild, qui voit la scène se dérouler sous ces yeux, entre dans une rage folle, et coule l’embarcation, pour faire payer l’assassin.

De retour dans son clan, elle demande à la Reine de réveiller le Jormungand, un monstre légendaire, pour venger la mort de sa soeur. Mais la Reine n’est pas prête à partir en guerre contre les autres peuples et à les anéantir.

Sans le savoir, en volant la Conque qui permet de diriger la bête, Arnhild va pourtant déclencher une véritable confrontation …

Le point sur la BD :

De l’Héroic-Fantasy pure et dure avec ce premier tome de Sirènes et Vikings. Les Humanoïdes Associés proposent, pour cette nouvelle saga épique, des récits indépendants à chaque tomes. Chacun signé par un duo d’auteurs différents.

Ici, c’est une histoire originale d’Isabelle Bauthian mise en forme et illustrée par Françoise Ruscak et Phil Briones. Le scénario est dynamique et intriguant. Mêlant fin stratège, trahisons, et motivation de chacun des « clans ». Une histoire prenant des tournants bien inattendus.

Le rendu visuel est de toute beauté grâce aux graphismes de Briones. Des scènes fabuleuses pour cette saga fantastique, ses batailles grandioses et ses personnages légendaires !!!

La conclusion :

Un premier tome tellement riche de tout qu’on reste bouche-bée !!! Sirènes et Vikings s’annonce être la saga de cette fin d’année en reprenant une à une les bases de l’Héroic-fantasy : personnages sensuels, épopée fantastique, créatures légendaires !! On adore cet univers vaste, ces territoires Nordique, mais surtout ce scénario où trahison rime avec amour, pouvoir, et jalousie !!! Le petit coup de fouet dans l’univers BD que ton petit coeur avait besoin après cette période mouvementée !!! Le tome 2 intitulé : « Écume de nacre » sera dirigé par Gihef et Dominici et paraîtra en Novembre chez Les Humanoïdes Associés !!!