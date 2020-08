Michalik met en scène “Les Producteurs” – un divertissement explosif !

L’histoire créée en 1967, osée et complètement délirante, met en scène un producteur de Broadway en faillite, Max Bialystock, joué par Zero Mostel, se faisant gigolo pour soutirer de l’argent auprès de vieilles dames octogénaires fortunées, et un timide et névrosé comptable, Léo Bloom, interprété par Gene Wilder. Persuadés de pouvoir s’enrichir avec les assurances d’un spectacle conçu pour être un flop, les deux comparses s’associent pour monter la plus nulle des comédies musicales, écrite par un ancien nazi intitulée « Le Printemps d’Hitler », et en recrutant le plus ringard des metteurs en scène. Les choses se compliquent pour les deux producteurs lorsque le flop annoncé se révèle inopinément un succès… Cette comédie loufoque et iconoclaste a permis à Mel Brooks de remporter l’Oscar du meilleur scénario original.

En 2001, The Producers devient une comédie musicale adaptée par Mel Brooks lui-même, qui en écrit et signe musiques et chansons, avec la complicité de Thomas Meehan. Le spectacle est mis en scène par Susan Stroman. La première a lieu le 19 avril 2001 au St James Theatre, à New York, le spectacle est joué plus de 2 500 fois et remporte un record (inégalé dans l’histoire de Broadway) de 12 Tony Awards, dont celui du meilleur musical. Les tournées internationales sont des succès non démentis, notamment à Londres.

En 2006, Laurent Bentata, directeur général de Stage Entertainment France, découvre pour la première fois The Producers à Madrid, dans une production de Stage Entertainment Espagne : « Ce fut un choc. Je réalisais alors que je venais de voir un OVNI (œuvre vivante non identifiable), ni vraiment un musical, ni vraiment une pièce de théâtre, un peu comme une pièce de boulevard qui aurait été agrémentée de grands numéros chantés et passée au tamis d’un humour absurde. »

Pour la première fois monté à Paris, The Producers est un spectacle qui, comme le souligne Laurent Bentata, « a tout pour plaire aux spectateurs français, un public qui a toujours réservé un bon accueil à Mel Brooks, à l’instar de réalisateurs et metteurs en scène de la même veine déjantée, comme le Woody Allen des premiers films ou les Monthy Python ».

La rencontre entre Stage Entertainment, pour qui The Producers fait partie des projets de programmation depuis dix ans, et le dramaturge et metteur en scène français Alexis Michalik, passionné de comédies musicales et intéressé lui aussi depuis des années par l’adaptation du chef-d’œuvre de Mel Brooks, a permis avec bonheur la production française des Producteurs, en association avec ACME, Arts Live et le Théâtre de Paris.

La nouvelle production de ce « fleuron de Broadway » constituera à coup sûr un rendez-vous incontournable du public français avec la comédie musicale américaine.

LE GÉNIAL MICHALIK AUX COMMANDES DE LA MISE EN SCÈNE