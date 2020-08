Le voyage du p’tit cochon est un nouvel album de Sillousoune et Claire Bajen-Castells, paru aux éditions Beluga, en mai 2020. Une nouvelle histoire pleine de tendresse et d’amour, pour les animaux de l’île d’Ouessant, qui vont venir en aide à Gaston, le p’tit cochon breton.

Sur l’île d’Ouessant, Gaston, le p’tit cochon, vient de recevoir une lettre de son cousin de Corse. Ce dernier l’invite à passer des vacances sous les chênes et les châtaigniers, pour se régaler tous les deux et passer des moments gourmands… Très enthousiaste à cette idée, Gaston décide de partir immédiatement. Il se rend sur la plage et s’assoit pour réfléchir, car il va lui falloir traverser l’océan ! C’est à ce moment-là que ses amis, le p’tit mouton, la p’tite vache et le p’tit renard, le rejoignent pour lui demander ce qu’il fait si loin de sa porcherie…

Le p’tit cochon explique son problème à ses amis enfin de trouver des solutions. Et des solutions, il y en a, mais il va falloir chercher, ruser, essayer et être patient ! Mais à force d’entraide, de courage et d’amour, le p’tit cochon va parvenir à rejoindre son cousin en Corse… Ainsi, l’album démontre aux jeunes lecteurs qu’il ne faut jamais abandonner et toujours espérer, pour réussir et même combattre ses peurs, grâce notamment à l’entraide. Une histoire douce, pleine d’amour et d’amitié, qui va, là encore, donner des ailes au p’tit cochon. La lecture est bien rythmée, plaisante et encourageante, présentant un nouveau héros gourmand et touchant. Le dessin est toujours aussi rond et doux, expressif et coloré, offrant un bel univers graphique.

Le voyage du p’tit cochon est un nouvel album paru aux éditions Beluga, complétant ainsi la famille des animaux d’Ouessant, où l’amour donne des ailes. Une histoire pleine de rebondissement, d’espoir et de courage, pour tenter de réaliser ses rêves, avec l’aide de ses amis…