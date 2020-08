Traceur GPS pour chat Weenect Cats 2

Partagez





Weenect Cats 2 – Découvrez le plus léger des traceurs gps pour animaux de compagnie. Retrouvez sans peine la position de Félix en temps réel. Fontionne même en forêt. Fabriqué en France ! Nous avons testé pour vous le traceur préféré des “catlovers”.

WEENECT CATS 2

traceur balise GPS pour retrouver sans peine votre animal

sur smartphone Androïd ou IOS

Tous les propriétaires de chat baroudeur connaissent le stress et l’inquiétude du retard de retour à la maison. Est-il perdu ? En danger ? Blessé et incapable de rentrer à la maison ? Désormais, grâce à la technologie GPS qui s’est adaptée en poids et en taille pour les plus petits animaux domestiques, votre boule de poils peut être retrouvée précisemment et en temps réel. Le traceur vous dévoile même la vie privée de votre félin, son périmètre de balade et ses explorations

Présentation du Weenect Cats 2

Spécialement conçue pour les chats, c’est la balise GPS la plus légère sur le marché car elle ne pèse que 23 grammes. Son design ressemble à une clef USB. Il se fixe aisément sur un collier (ou un harnais) grâce à un système d’attache en silicone. Ce dispositif est très fiable, solide et rend le traceur pratiquement impossible à perdre. Weenect Cats 2 est livré avec un livret mode d’emploi et un support de chargement.

Fonctionnement du Weenect Cats 2

On ne peut pas faire plus simple. Le traceur fonctionne avec une application à télécharger gratuitement sur votre smartphone Android ou Ios. Vous pouvez aussi choisir de la télécharger sur tablette ou sur ordinateur. Pour activer votre traceur, il suffira juste de créer un compte et d’entrer le numéro Imei inscrit sur le dos de la balise. Depuis l’application, choisissez l’abonnement de votre choix (à partir de 3,75€/mois pour une durée de 2 ans). Le boîtier est très simple d’utilisation, aucune manipulation n’est à faire pour le mettre en service car le boîtier ne s’ouvre pas. Il se recharge sur un petit socle (fourni) via un câble USB environ tous les trois ou quatre jours.

A l’intérieur du traceur GPS se trouve une carte SIM comme pour un téléphone. C’est elle permet de transmettre les coordonnées GPS transmises par le boîtier. Une fois activée, vous pouvez suivre votre chat de n’importe quel endroit en Europe sans surcoût en vous connectant avec l’application Weenect sur un téléphone portable ou sur internet via un ordinateur. Il fonctionne parfaitement et sans limite, y compris en campagne et en forêt.

Fonctionnalités intelligentes

Pour l’application (régulièrement mise à jour) :

Suivi en temps réel : Vous vous sentez l’âme d’un espion et voulez surveiller les allées et venues de votre compagnon, vous avez le choix entre vue en 2D (plan) ou vue satellite. Vous avez accès à l’adresse où se situe le traceur, et en un clic vous obtenez l’itinéraire pour vous y rendre. L’application Weenect donne la possibilité de paramétrer l’intervalle de temps entre chaque position GPS. Plus cet intervalle est long et plus l’autonomie de la batterie sera importante.

Historique : Grâce à cette fonctionnalité, inutile d’avoir tout le temps votre nez collé sur l’écran de votre téléphone pour connaître tous les déplacements de votre tigre miniature. Vous saurez si votre chat va chez la voisine, traverse une route ou s’il parcourt la campagne. L’hsitorique existe en 2 versions ; tracés des déplacements ou vue thermique pour connaître les endroits où votre chat passe le plus de temps.

Suivi d’activité : Le suivi d’activité est accessible par la fonction historique. Vous connaîtrez la distance totale parcourue par votre animal, sa vitesse moyenne ainsi que sa vitesse maximale. C’est le même principe que les applications pour sportifs.

Définition des zones : Cette fonction permet de créer un paramètre de sécurité compris entre 50 et 2000 m. Si votre greffier sort de la zone que vous avez déterminée, vous recevrez immédiatement une alerte courriel ou sms sur votre téléphone mobile.

Mode radar/boussole : Alors que l’historique et le mode en temps réel servent à la consultation, la combinaison radar/boussole s’avère très utile pour se repérer dans l’espace et connaître la distance et la direction à suivre pour aller récupérer son matou, notamment dans un environnement inconnu. Grâce à la caméra de votre smartphone, l’écran vous indique la direction et la distance où se trouve le traceur (donc le chat). Attention toutefois, cette fonction n’est pas vraiment efficace si votre chat se trouve à quelques mètres et n’est réellement fiable que pour une certaine distance.

L’application permet d’interagir avec le traceur :

Vibreur : Très pratique, il permet le dressage de votre animal. En faisant vibrer le Weenect à chaque repas, votre chat associera les deux évènements. Vous pourrez ainsi le faire revenir à la maison d’un simple clic depuis l’application. Merci l’instinct de Pavlov.

Sonnerie : Elle fonctionne comme le vibreur et sera également très utile pour retrouver votre chat caché dans un buisson ou perdu dans une cave, notamment si vous êtes près de lui sans l’apercevoir.

Téléphone : Comme pour le vibreur et la sonnerie, à la différence que vous pouvez parler à distance à votre chat grâce à un petit haut-parleur placé sur le traceur (limité à 10 minutes d’appel/mois).

Le Traceur :

Etancheïté : Le Weenect Cats 2 bénéficie de la certification d’étanchéité IP67. En clair, cela signifie qu’il bénéficie d’une protection contre une immersion jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 mn. De plus, il a été conçu pour fonctionner à des températures comprises entre -20° et +55°. C’est rassurant pour valider la robustesse du traceur, mais aucun chat n’apprécie vraiment la plongée sous-marine, ni les températures extrêmes.

La coque d’attache sur le collier : Résistante et solide, elle assure la protection et le maintien du traceur sur le collier (ou le harnais). Elle offre la possibilité d’extraire le traceur notamment pour le mettre en recharge. Si la coque silicone est endommagée, il est possible d’en commander une neuve sur le site Weenect dans la rubrique accessoires.

Le socle de recharge : Il est fourni avec la balise. Petit, il se case facilement sur un plan de travail près d’un prise électrique ou un port USB. La recharge de la batterie vide dure environ 2 heures.

Abonnement nécessaire

Le Weenect Cats contient une carte SIM qui permet d’envoyer les coordonnées GPS du traceur vers un smartphone. Un abonnement est nécessaire pour activer et utiliser la carte SIM située à l’intérieur du traceur. Elle n’est ni accessible ni interchangeable. L’abonnement n’a aucune incidence sur votre forfait mobile.

Le prix varie suivant la formule choisie (liberté, 1 an, 2 ans). Une fois l’abonnement souscrit, le traceur fonctionne dans plus de 120 pays, dont l’intégralité de l’Europe, sans surcoût.

L’abonnement est sans engagement. Il est donc possible de le suspendre et de le réactiver en fonction de vos vacances par exemple.

J’ai testé le Weenect Cats 2

Je ne suis pas une grande spécialiste des trucs et des machins électroniques. J’avais un peu peur de me lancer dans une installation compliquée. Mes craintes se sont vite envolées. À réception du boîtier, j’ai téléchargé l’application et souscrit l’abonnement. Pour tous ceux qui rencontreraient des difficultés pour la mise en service, sachez qu’il est possible de joindre les conseillers Weenect au 01 87 66 00 83.

La prise en main de l’application a été facile, rapide et intuitive. La mise en service du traceur s’est faite très simplement grâce au mode d’emploi fourni. La localisation a fonctionné sans difficulté. Bon, ça, c’est fait !

J’ai testé le traceur sur Nini, chatte exploratrice de 10 ans, spécialiste du vagabondage et chasseuse de souris en milieu urbain, déjà équipée d’un collier et d’une médaille. Pendant 2 minutes, elle a semblé gênée par le petit boîtier et le faible poids supplémentaire, puis les a totalement oubliés. J’ai testé quelques fonctionnalités à l’intérieur pour m’assurer de leur bon fonctionnement. J’ai piqué un fou rire la première fois que j’ai activé le mode “vibreur”. Nini a vraiment fait une “drôle de tête”. Pendant 2 jours, je l’ai habituée à “vibreur = récompense”. Maintenant elle revient à la maison à chaque fois que je l’actionne. Je n’ai d’ailleurs plus besoin de lui donner une friandise, une caresse suffit. L’apprentissage a été très rapide mais Nini était déjà conditionnée à revenir au sifflement.

Le mode temps réel est très addictif les premiers jours. L’espionnage de son chat est instructif, voire drôle. Passée cette phase de découverte et d’apprentissage pour le chat comme pour le maître, Weenect s’avère remplir toutes ses fonctions, la principale étant, pour ma part, “mais où est Nini ?”.

J’ai paramétré le traceur pour une localisation toutes les 10 mn. Je n’utilise la fonction “temps réel”, ainsi que le vibreur que le soir pour la faire rentrer. La batterie tient la charge 4 jours. Le boîtier se recharge facilement sur le support sans avoir à ôter la coque silicone qui reste fixée sur le collier. C’est rapide et très pratique.

Je n’ai utilisé qu’une fois la fonction “sonnerie”. Bien que parfaitement localisée, Nini était cachée sous une voiture et était en mode bagarre avec Capsule, le gros dur du quartier. Quant à la fonction “appel téléphonique”, après un premier test, Nini n’a pas reconnu ma voix et a plutôt semblé appeurée. Il est à noter que lorsque vous entrerez votre numéro de téléphone, pensez à le composer au format international en otant le premier zéro ( ex : +33 1 23 45 67 89 et non +33 01 23 45 67 89). J’ai fait cette erreur et lors du test, Nini s’est promenée 5 secondes au son de “Orange vous informe que le numéro demandé n’est pas en service”.

Je suis très contente de mon acquisition, surtout après plusieurs mésaventures avec d’autres GPS (beaucoup trop gros) et des médailles Bluetooth absolument inefficaces.

Mon conseil : Vous pouvez être réfractaire à l’abonnement. Certains GPS fonctionnent sans, mais pour en avoir testé plusieurs, sachez que la localisation est très approximative. De plus les coûts d’achat sont nettement plus élevés. Oubliez les balises Bluetooth, c’est de l’argent jeté par les fenêtres. Elles sont absolument inefficaces. D’un point de vue tout à fait personnel, ma tranquillité et la sécurité de ma Nini valent bien 3,75 €/mois.

Les véritables points forts de Weenect Cats 2 : son poids et son ergonomie, sa fiabilité, son efficacité de localisation, le mode dressage pour un retour à la maison, la possibilité de coupler plusieurs traceurs sur l’application (pour les maîtres de plusieurs matous) et l’abonnement sans engagement.

Les quelques points faibles : un design pépère, la fonction téléphone que je trouve gadget mais certains y trouveront certainement une utilité.

Où acheter Weenect Cats 2

Directement sur le site www.weenect.com

Prix : 49,90 euros + abonnement (à partir de 3,75 euros/mois)

Vous disposez de 30 jours pour changer d’avis. La livraison est gratuite.

Weenect vous offre un PDF gratuit pour l’éducation de votre chat.