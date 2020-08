Loba Loca #5 : Un voyage initiatique explosif !!! Ankama Éditions

Un autre opus parfaitement détonnant pour cette série d’Ankama, Loba Loca, un spin-off du célèbre Mutafukaz !!!! Série complète avec le #6 paru le 26 Juin dernier !!!!

On reprend la route là où on l’avait laissé : la recherche des origines de Guada, jeune fille paumée de la ville de Dark City Meat ! Accompagnée d’une belle équipe de costauds du monde du catch, la « meute » s’enrichit au fil d’un road trip mouvementé, poursuivis par des gens pas très commodes !!!

(Public averti : violences/langage grossier/sexe/religion/drogues/gang)

Le décor :

Si t’avais pas suivi, petit coup de refresh avec le #1

Une halte au Motel nécessaire après un road trip épuisant. Pendant que Guada se réveille en faisant quelques longueurs de piscine, Tigre se tape un réveil dynamité ! La bande de Lady Guerrera les a retrouvé et l’heure est à la soupe aux « poings » !!

Pourtant c’est un nouveau « respect » qui va s’établir entre la championne et les deux compères, qui reprendront la route dans la foulée. Le passé parait plus compliqué que prévu, mais c’est le passé !

L’avenir les guide, à présent, sur les traces des anciens membres de l’équipe des Luchadores d’El Diablo qui pourrait en savoir plus sur la disparition suspecte du père de Guada !!!

Le point sur le comics :

Run et Singelin ne laisse jamais de moments de répit aux lecteurs !!! Ce cinquième opus commence direct sur les chapeaux de roues !!! Un rythme effréné et explosif dans une ambiance toujours sombre, et absolument West US. On adore le style graphique toujours si personnel de Singelin, et le scénario sans failles de Run. Une particularité de style que les auteurs entretiennent depuis le premier jour !!!

Les protagonistes principaux sont des gros durs attachants, qui restent fragiles !! Guada entretient une relation très paternelle avec Tigre, et on attend avec impatience que les auteurs démêlent le « noeud » du mystère de la disparition de son père dans le 6ème opus de Loba Loca aux Éditions Ankama.

La conclusion :

La bande à Run nous remue toujours autant avec leurs séries hors normes . Associé ici à Guillaume Singelin, Loba Loca est une série « explosive » qui nous tient en haleine grâce à un road trip mouvementé et mystérieux !!! Ankama présente pour la sortie du tome final, un coffret intégrale de toute beauté que je vous invite à aller découvrir, afin de compléter votre série si ce n’est pas déjà fait et de ranger vos « précieux » dans un écrin de protection à la hauteur du talent des auteurs !!!