Hasbro – Des jeux revisités pour l’été

Pour cet été, afin de prolonger les joies partagées de se retrouver en famille autour de jeux de société, Hasbro propose quelques jeux incontournables, à mettre facilement dans un sac, pour les vacances ! Des packagings différents, plus pratiques ou des jeux revisités sous forme de jeux de cartes, pour plaire à tous les membres de la famille.

Hasbro, marque américaine connue et reconnue, entreprise internationale, se réinvente et revisite ses jeux de société, pour s’adapter à la nouvelle demande suite à la crise du Covid-19. Aussi, pour tous et pour toute la famille, sous forme de jeux de cartes ou de formats plus pratiques à transporter, pour les vacances.

Ainsi, pour l’été, les jeux cultes de la marque, se réinventent, avec des règles quelque peu modifiées et deviennent nomades, grâce au format de jeux de cartes. Une manière originale de redécouvrir ces jeux, avec des versions innovantes, sans plateau, et au petit format. Une bonne idée pour occuper les enfants durant le trajet, qu’il soit en voiture ou en train, ou encore pendant les soirées estivales.

Sont donc à retrouver les jeux Qui est-ce ?, Touché coulé, Cluedo, Puissance 4 et Monopoly Deal, pour jouer entre deux à cinq joueurs et dès 5 ans. Des petits formats, à petits prix, qui vont plaire, offrant également des parties de jeux assez rapides, pour une moyenne de quinze minutes.

C’est le jeu Touché coulé que nous vous présentons, dans cette version de jeu de cartes, qui contient 80 cartes et les règles du jeu. Des cartes de coordonnées, de combats et de références, pour gérer sa flotte et tenter de couler les cinq vaisseaux ennemis avant que les siens ne soient coulés. Un jeu de stratégie, en élaborant des attaques pour détruire les navires ennemis et remporter la bataille navale !

Une version Road trip est aussi à retrouver, permettant de retrouver les jeux cultes, dans un format pratique à transporter, pour jouer partout. Un format voyage qui se fait grâce à un système de fixation des pions sur le plateau, entre autres. Les joueurs peuvent même faire une pause en pleine partie, et reprendre plus tard leur jeu, tout simplement en formant la boîte. Le format est vraiment pratique, pour jouer facilement à ces jeux cultes, de la marque.

Ainsi le jeu Puissance 4 se déplie rapidement présentant une grille au milieu, une partie rouge et une partie jaune pour chacun des deux joueurs. Le but du jeu reste inchangé, les règles du jeu changent quelque peu, avec la règle road trip, pour s’amuser ! Les jetons se rangent facilement, dans les compartiments adaptés, la grille se lève jusqu’à une certaine hauteur, pour laisser les jetons s’en aller. Les points peuvent être marqués pour chacun des joueurs, pour savoir qui remporte le plus de parties !

Cet été, la marque de jeux et jouets Hasbro propose d’accompagner les familles pendant les vacances, avec des versions à emporter partout, en format road trip ou sous forme de jeux de cartes. Des jeux cultes à retrouver et à redécouvrir, pour s’amuser en famille, passer de bons moments et partager de jolis souvenirs.

