GPS pour chat : l’accessoire qui vous épargnera bien des angoisses

De nature aventureuse, les chats nous procurent un bonheur quotidien mais aussi parfois de grosses frayeurs lorsqu’ils ne rentrent pas à l’heure habituelle. Attirés par l’extérieur, nos précieux félins s’exposent en effet à d’innombrables dangers dont il est difficile de les protéger à 100 %. Heureusement, il existe une solution pour garantir leur sécurité au maximum sans pour autant les priver de sortie. Cette solution c’est le GPS pour chat !

Les raisons d’investir dans un GPS pour chat

Le GPS pour chat se présente sous la forme d’un petit boîtier fixé à un collier. Relié au réseau téléphonique local, il s’attache au cou du chat et permet alors de suivre les déplacements de ce dernier grâce à une application mobile dédiée.

Grâce au GPS pour chat, vous pouvez donc savoir à tout moment où se trouve votre matou en consultant la carte sur votre smartphone. C’est la solution idéale pour en finir avec les angoisses quotidiennes lorsque votre chat part en vadrouille.

Le territoire naturel d’un chat peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’hectares et il arrive donc que nos poilus s’éloignent un peu trop du foyer et se mettent en danger. Routes, chiens agressifs, chantiers, personnes mal intentionnées…, les dangers sont partout et menacent constamment la vie de nos chers félins. Il est donc de notre devoir de les en protéger autant que possible. Grâce au GPS pour chat, vous pouvez éviter que votre animal ne se mette en danger en surveillant en temps réel qu’il ne dépasse pas une certaine limite et reste par exemple dans le jardin ou dans le quartier.

Autre intérêt non négligeable du GPS pour chat : la possibilité « d’espionner » votre matou pour tout connaître de ses habitudes et de sa vie à l’extérieur. En suivant ses habitudes de balade et ses parcours quotidiens, découvrez une facette inconnue de la personnalité et de la vie de votre compagnon à 4 pattes.

Comment choisir son GPS pour chat ?

L’ergonomie et le confort : pour être bien accepté par votre chat et ne pas le gêner, le GPS que vous choisirez doit être léger et compact. Certains GPS ont un collier inclus, d’autres ne comportent que le boîtier que vous devrez alors attacher à un collier confortable et si possible sécurisé (collier anti-étranglement).

Les fonctions disponibles : les fonctions les plus utiles d’un traceur pour chat sont le suivi en temps réel, la possibilité de délimiter une clôture virtuelle et l’historique des positions. Certains modèles proposent également des fonctions complémentaires comme la fonction itinéraire qui vous guide jusqu’à votre chat grâce à une boussole, la fonction « appel téléphonique » pour parler à votre chat à distance, et bien d’autres. A vous de choisir en fonction de l’usage que vous souhaitez en faire.

Avant de jeter votre dévolu sur un modèle en particulier, vérifiez également l’autonomie de la batterie qui dans l’idéal doit pouvoir tenir minimum 48h.

Assurez-vous également que le GPS que vous allez choisir possède une bonne couverture réseau et vous offrira le meilleure précision de localisation possible.

Envie d’en savoir plus ? Cliquez sur cette adresse https://www.lerepaireduchat.com/collier-gps-chat/ pour connaître les meilleurs modèles. Votre chat n’aura plus aucun secret pour vous !